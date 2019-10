In Umbria va in scena la sconfitta della coalizione Pd-M5s

Fonte : agi

(Di lunedì 28 ottobre 2019) L'obiettivo minimo era unaonorevole, ma quello che si profila per la maggioranza che sostiene l'esecutivo è unatotale inche rischia di farsi sentire anche su Palazzo Chigi. Gli azionisti di governo si affrettano a spiegare che "si tratta di un test locale che nulla ha a che vedere con l'azione di governo". Non sfugge a nessuno, tuttavia, che il voto inarriva a pochi giorni dal varomanovra e a 36 ore dalla foto di Narni con cui Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti e Roberto Speranza hanno cercato di dare forza al loro candidato, Vincenzo Bianconi. Vai allo speciale → E lo hanno fatto con uno strano mix di temi regionali e rivendicazione dei contenutilegge di bilancio. Un evento dal quale si è tenuto lontano il solo Matteo Renzi: nessuna presa di distanza dal ...

