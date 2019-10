Gianni Mura | Ibrahimovic ha un ego molto ingombrante | De Laurentiis pure

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 27 ottobre 2019) Su Repubblica,scrive di Rugani, De Ligt e. Rugani, per, è un paradosso. Cinque anni fa, con Sarri all’Empoli era titolare. Il tecnico lo voleva al Napoli e anche al Chelsea e non è mai riuscito ad ottenerlo. Ora che lo ha a disposizione alla Juve non si oppone alla cessione. Strano, scrive. Anche perché De Ligt non dà sicurezza al reparto difensivo. Ha causato un altro rigore stupido. Dopo la metà campionato quasi sicuramente vedremo un altro giocatore, il campo lo aiuterà a migliorare, ma per ora Kumbulla sta giocando meglio di lui. Kumbulla è cresciuto a costo zero nel Verona. De Ligt è costato alla Juve 76 milioni, per altre fonti 78, scrive, più 10,5 milioni di oneri accessori per il procuratore. Che è Mino Raiola “un mago della mungitura, un genio della spremitura, un re Mida del mercato”. Raiola è capace di grandi capolavori, ...

