Cacciatore si ferisce durante battuta | il colpo è partito dal suo fucile

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019)unadi caccia un 50enne si sarebbe ferito accidentalmente con il suo: è accaduto questa mattina nel bosco di Ripabottoni in provincia di Campobasso. L’uomo è stato raggiunto da unper sbaglio alla parte inferiore di una gamba. Sul posto il 118 Molise per le prime medicazioni. Un’ambulanza lo ha in seguito trasferito al Cardarelli di Campobasso. Non è in pericolo di vita. L'articolosi, ildal suoMeteo Web.

serenel14278447 : Chi di spada ferisce... - rayanduca : Chi di spada (fucile) ferisce di spada (calci) perisce. Io sto col Cervo benché abbia le corna - SimoneMattei9 : @MonicaCirinna Quello non era un vero cacciatore. Il vero cacciatore non ferisce per poi lasciare patire la preda,m… -