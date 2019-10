Bologna-Sampdoria | gli highlights del match – VIDEO

Bologna-Sampdoria - il gesto dei tifosi blucerchiati è da applausi : splendido omaggio a Mihajlovic [FOTO] : gesto da applausi a Bologna: omaggio speciale per Mihajlovic dai tifosi della Sampdoria I tifosi della Sampdoria lo avevano promesso: a Bologna con una sorpresa per Mihajlovic e così è stato. I tifosi blucerchiati si sono recati al Dall’Ara con un omaggio all’allenatore serbo, che sta lottando con forza e coraggio contro la leucemia. Striscioni speciali per Mihajlovic da parte dei tifosi rivali: “forza Sinisa!”, si ...

Bologna-Sampdoria - le formazioni ufficiali : Ranieri si affida a Gabbiadini : Bologna-Sampdoria, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, il torneo italiano entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel lunch match partita che preannuncia spettacolo quella tra Bologna e Sampdoria, la squadra blucerchiata ha conquistato un ottimo pareggio contro la Roma e la cura Ranieri inizia a portare i primi ...

Bologna-Sampdoria - la bella iniziativa dei tifosi doriani : pronta una sorpresa all’ex allenatore Sinisa Mihajlovic : In occasione della trasferta di Bologna, i tifosi della Sampdoria sono pronti a mostrare la loro vicinanza all’ex allenatore doriano Sinisa Mihajlovic, alle prese da diversi mesi con una dura battaglia contro il tumore In vista della trasferta di Bologna, circa 500 tifosi della Sampdoria sono pronti a tifare la propria squadra allo stadio Dall’Ara, ma non solo. Nonostante il momento delicato che sta attraversando la formazione ...

Probabili formazioni Bologna-Sampdoria : in avanti Palacio - rischiano Gabbiadini e Dzemaili : Probabili formazioni Bologna-Sampdoria – La domenica di Serie A si apre come di consueto con il ‘lunch match’ delle 12.30. All’ora di pranzo questa volta si sfidano allo stadio Dall’Ara Bologna e Sampdoria. Per i felsinei pochi dubbi di formazione: Krejci e Mbaye agiranno sulle fasce, Poli in mediana vista l’assenza di Medel. Al suo fianco uno tra Svanberg e Dzemaili. In attacco invece il ballottaggio è ...

Bologna-Sampdoria - Ranieri elogia Mihajlovic : “possiamo solo abbracciarlo” : Claudio Ranieri elogia Mihajlovic alla vigilia della sfida tra Bologna e Sampdoria E’ tutto pronto per una nuova giornata di Serie A: domenica si sfideranno in campo Bologna e Sampdoria e alla vigilia del match a parlare è stato l’allenatore blucerchiato. Claudio Ranieri ha voluto spendere qualche parola speciale per Mihajlovic, che domenica sarà suo rivale in panchina: “Mihajlovic sta lottando, è un esempio per tutti: ...

Sampdoria - verso il Bologna : Ranieri col rebus modulo - Bonazzoli e Ramirez scalpitano : Bologna-Sampdoria di domenica alle 12,30 segna la prima trasferta di Claudio Ranieri sulla panchina blucerchiata. Il tecnico ha il compito di risollevare i genovesi dall’ultimo posto in serie A e dopo il pari con la Roma cerca il successo che ai liguri manca ormai dal 22 settembre (1-0 al Torino). Le buone notizie per Sir Claudio arrivano dall’infermeria, con Depaoli completamente recuperato e Linetty sulla buona strada. Più alternative quindi ...

DIRETTA/ Bologna-Sampdoria Primavera - 0-0 - streaming video tv : fine primo tempo : DIRETTA Bologna Sampdoria Primavera info streaming video e tv, il risultato live del match valevole per la quinta giornata del campionato Primavera 1.

