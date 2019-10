Tolfa 91enne presa a pugni e uccisa per un centinaio di euro

Fonte : romadailynews

(Di sabato 26 ottobre 2019) E’ morta così un’anziana di 91 anni, a. Per l’omicidio è stato fermato un 23enne, un ragazzo albanese, figlio della badante della vittima. Interrogato a lungo in caserma a Civitavecchia è stato poi sottoposto a fermo, su disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia.per undie pochi monili. E’ morta così un’anziana di 91 anni, a, paese a nord di Roma. Per l’omicidio è stato fermato un 23enne, un ragazzo albanese, figlio della badante della vittima. A dare l’allarme sono state ieri sera le figlie della donna che quando sono andate a farle visita l’hanno trovata a terra in cucina, come se fosse caduta da una sedia, e con il volto tumefatto. Poi hanno notato la camera a soqquadro. Le indagini dei carabinieri si sono concentrate da subito sull’ipotesi di una rapina finita ...

