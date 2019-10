MediEvil | Dove trovare tutti i calici

Fonte : gamerbrain

(Di sabato 26 ottobre 2019) Se avete appena iniziatoo avete intenzione di acquistarlo,te sapere che nel gioco sono stati nascosti dagli sviluppatori ben 20, i quali una volta recuperatipermettono sia di ottenere alcune armi che accedere al finale segreto, a seguire vi riportiamo quello chete fare per ottenerliinsono localizzati in ogni livello, prima di prenderli dovrete eliminare un certo numero di nemici. In qualsiasi momento premendo il Touchpad del Dual Shock 4 avrete la possibilità di consultare lo status del Calice. A seguire vi riportiamo cosate fare in ciascun livello: Calice #1: Il Cimitero: Dirigetevi sulla destra della statua a forma di angelo, dopo di che andate dietro un cancello Calice #2: La collina del cimitero: Il calice è nelle celle della prigione Calice #3: Il mausoleo sulla ...

Otakuzone89 : MediEvil per PS4: dove trovare e come ottenere tutte le Armi -