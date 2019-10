Maltempo | uomo disperso a Rosolini

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Agrigento : uomo disperso causa Maltempo - 25 ottobre - : ULTIME NOTIZIE , Ultim'ora oggi . In provincia di Agrigento un uomo risulta essere disperso a causa del maltempo , 25 ottobre 2019,

Maltempo : un disperso a Licata - uomo caduto nel fiume Salso : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - Un disperso a Licata , a causa del Maltempo . Un uomo sarebbe scivolato nella tarda serata di ieri nel fiume Salso , come hanno riferito dei testimoni, e da quel momento non si hanno più sue notizie. Le ricerche sono affidate ai sommozzatori dei Vigili del fuoco e al Nucl

