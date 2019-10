Le 10 commedie horror più memorabili di sempre

Fonte : wired

(Di sabato 26 ottobre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=hneSjVtzrRs Unire risata e paura è un principio molto vecchio, ma fino a qualche decennio fa l’unica modalità conosciuta per farlo era quella della parodia. O si poteva inserire personaggi macchietta all’interno di film che sembrano andare in altre direzioni, come accadeva a Stanlio e Ollio, oppure proprio girare una parodia in senso classico. Solo in tempi più recenti si è cominciato a mescolare davvero i generi. Questa settimana è uscito in sala Finché morte non ci separi, fulgido esempio di come si possa essere molto seri con la tensione e poi con l’ma anche adottare toni da commedia, senza venire meno alla serietà del film. Anzi. La storia di una sposa che viene braccata dalla famiglia del suo sposo come forma di gioco mortale è una metafora efficace del senso di estraneità che si prova all’ingresso di un altro nucleo familiare. È quello che ...

