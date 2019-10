Al primo anno l’Inter di Zhang stabilisce il record di fatturato | 415 milioni

Dal primo luglio 2020 i turisti dovranno pagare la tassa di ingresso per entrare a Venezia : Da luglio 2020 i turisti che vorranno visitare il centro storico e le isole della Laguna dovranno pagare, a seconda dei giorni, tre, sei o otto euro. Il via definitivo alla cosiddetta “tassa di sbarco” è arrivato ieri, 25 ottobre, in consiglio comunale con la modifica del regolamento precedentemente approvato. La disposizione è stata introdotta per limitare il turismo in una città che nel 2018 ha avuto 19 milioni ...

Decreto Fisco - obbligo Pos : nella bozza finale primo intervento sulle commissioni. Esercenti potranno usare il 30% in credito d’imposta : Un credito d’imposta del 30% delle commissioni sulle transazioni con carte e bancomat che sarà riconosciuto alle piccole attività con ricavi e compensi entro i 400mila euro annui. Dopo le polemiche dei commercianti per l’introduzione delle sanzioni per chi non utilizza il Pos e la richiesta di abbassare le commissioni sui pagamenti elettronici, arriva il primo intervento del governo: è contenuto nell’articolo 22 della bozza ...

Tangenziale di Napoli - il giallo del viadotto : un anno fa il primo allarme : Il viadotto Capodichino è malridotto, la relazione dei tecnici del Ministero delle infrastrutture è chiara; Tangenziale Spa ha già fatto scattare il piano d'emergenza per...

Rai - indiscrezione su Fiorella Mannoia : prima serata sul primo canale dopo Sanremo? : Fiorella Mannoia verso la prima serata della Rai dopo il Festival di Sanremo? Lo giura il sito TvBlog. Secondo il portale, dopo la kermesse condotta da Amadeus, presentatore e direttore artistico, torna sulla prima rete della televisione pubblica dopo l'esperienza del 2017 di Un, due, tre Fiorella c

A undici anni le diagnosticano un tumore al cervello che non da scampo - dopo il primo controllo i medici rimango a bocca aperta e non sanno come spiegare ciò che è avvenuto : Una ragazzina di 11 anni , Roxli Doss aveva terribili mal di testa e un calo importante della vista. I genitori l’avevano portata in vari ospedali per capire cosa le stesse accadendo e, alla fine dei vari controlli ed esami la diagnosi era stata terribile: forma molto rara di tumore Dipg, Diffuse Intrinsic Pontine Gliomaa. Questa vicenda si è svolta in Texas. I genitori si sono precipitati in varie strutture che hanno confermato la ...

Emilia Clarke - il primo compleanno di Daenerys senza draghi : Forse potrà sembrare strano a Emilia Clarke compiere gli anni senza i suoi draghi, dopo averli avuti intorno negli ultimi otto. Il 23 ottobre l'attrice compie 33 anni: dopo undici anni e otto stagioni de Il Trono di Spade, dalle ceneri di Daenerys Targaryen Emilia Clarke è pronta a risorgere verso nuove avventure lavorative. Per la ormai (ex) Madre dei draghi, che oltre a vincere un Emmy (e varie candidature) per il suo ruolo in ...

Luka Modrid - una beffa da… Pallone d’Oro : è il primo detentore a non ricevere una nomination per l’anno successivo! : Luka Modric ottiene un record poco invidiabile: il centrocampista croato è il primo detentore del Pallone d’Oro a non ricevere una nomination per l’anno successivo Con grande sorpresa, dopo una stagione a dir poco stupenda, Luka Modric ha stretto fra le mani il Pallone d’Oro 2018, meritato riconoscimento che, l’anno passato, ha celebrato la classe del croato. Con altrettanta sorpresa, Modric non figura fra i 30 ...

Formula 1 - Isola stupito da Leclerc : “mi sarei aspettato un po’ più di timore reverenziale al primo anno in Ferrari” : Il responsabile F1 e Car Racing Pirelli ha parlato della stagione di Leclerc, sottolineando di essere rimasto stupito dal suo comportamento La prima stagione di Charles Leclerc in Ferrari si sta rivelando più positiva rispetto alle attese, considerando le due vittorie ottenuta a Spa e Monza, veri e propri templi del motorsport. Photo4/LaPresse Un’annata davvero esaltante per il monegasco, che non ha pagato lo scotto ...

Smog - Italia primo Paese europeo per morti da biossido di azoto : sono oltre 14mila all’anno : L’Italia è il primo Paese europeo per morti premature da biossido di azoto (NO2) con 14.600 decessi all’anno. Lo rivelano i dati raccolti e analizzati dall’Agenzia europea per l’Ambiente (Aea) nel rapporto annuale sulla qualità dell’aria, in base alle rilevazioni delle centraline anti Smog, che posizionano l’Italia al primo posto anche per le morti da ozono (O3) – 3mila all’anno – e al secondo posto per ...

Dopo essersi incontrati - Boris Johnson e il primo ministro irlandese Leo Varadkar hanno detto che c’è ancora possibilità per un accordo su Brexit : Dopo essersi incontrati privatamente a Wirral, nel nord dell’Inghilterra, il primo ministro britannico Boris Johnson e il primo ministro irlandese Leo Varadkar hanno detto che c’è ancora possibilità per un accordo su Brexit. Il Regno Unito e l’Unione Europea stanno

Arriva il corso di laurea triennale per diventare influencer. Si svolge online e la retta per il primo anno è di 3900 euro : “Molte richieste d’iscrizione” : “Voglio diventare un’influencer come Chiara Ferragni, Giulia De Lellis o Mariano Di Vaio, come faccio?”. Chissà in quanti si sono posti questa domanda vedendo l’enorme successo che questi personaggi hanno oggi, con milioni di followers sui social che gli fanno guadagnare cifre da capogiro per ogni foto o post pubblicato. In risposta a questa domanda è nato anche un corso di laurea in Scienze della Comunicazione con ...

15enne chatta con uno sconosciuto per un anno gli invia foto osè - poi al primo incontro. l’incredibile scoperta è il padre : Una ragazzina di 15 anni per un anno ha chattato con una persona che lei pensava fosse un ragazzo poco più grande di lei. Il presunto ragazzo utilizzava un nickname. I due hanno iniziato a parlare di tutto, della scuola, degli amici e degli amori. La ragazza si era innamorata di quel ragazzo e aveva iniziato a inviargli foto un po’ osè dove si vedeva il suo corpo ma non il suo viso. Ad un certo punto i due hanno deciso di ...

F1 - Charles Leclerc : “Sono contento per il mio primo anno in Ferrari - ma non ho finito! Voglio vincere ancora” : Charles Leclerc ha ormai imboccato l’ultima curva della sua prima stagione in Ferrari, la sua seconda in assoluto nel meraviglioso mondo della Formula Uno. Per il monegasco, quindi, è già tempo di primi bilanci personali e con la scuderia di Maranello. L’occasione per dare uno sguardo a questo nuovo giovane talento della massima categoria del motorsport è stata una lunga intervista rilasciata al sito motorsport.com. Una vera e ...

Marc Marquez MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Pronto per il primo match point - Dovizioso e Yamaha saranno i rivali” : Marc Marquez è concentrato e pronto per agguantare il suo sesto titolo iridato nella classe regina e lo ha confermato anche nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP. Siamo giunti alla seconda edizione di questa gara che si corre sul circuito di Buriram che, proprio un anno fa, vide la vittoria dello spagnolo. Una pista che è sbarcata da poco, quindi, nel ...