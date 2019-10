VIDEO Rika Kihira al comando dopo lo short program femminile a Skate Canada Riviviamo la

Fonte : oasport

(Di venerdì 25 ottobre 2019)si è imposta nelloindividuale, seconda delle sei tappe di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di pattinaggio di figura. L’atleta del Sol Levante si è distinta eseguendo unma privo di sbavature di rilievo, ornato da un bel triplo axel, dalla combinazione triplo flip/triplo toeloop e dal triplo rittberger. Ottenendo nettamente il miglior riscontro sulle componenti delma la nipponica ha conquistato nel segmento 81.35 (45.96, 35.39).la perfomance di Khira, pattinata sulle musiche de “Breakfast in Bagdad” di Ulf Wakenius. ILDELLODIClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: International Skating Union (Figure Skating)

rika_fri : RT @BillyBallo: ECCO IL SEQUEL DI 'IO SONO GIORGIAAAA' - _Rika_M_ : RT @wondervjeon: Questo rimane uno dei miei video preferiti in assoluto dei bangtan ?? sa di libertà e di serenità. Loro + gli Armys + mikr… - _Rika_M_ : RT @serenfrancy: Quindi riassumendo: -ragazzi sono andati al pop-up store -Taekook si tengono per mano -tweet di Namjoon -tweet di Jimin… -