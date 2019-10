Trono Over | Stefano Torrese | “Cacciato da Ued?” La replica a Pamela

Trono Over Stefano Torrese cacciato? Pamela svela tutto : “Era fidanzato” : Stefano Torrese cacciato da Uomini e Donne? La verità di Pamela Barretta Pamela Barretta, una delle dame più belle ed affascinanti del Trono Over, torna a parlare dell’ex Stefano Torrese. Anche se si tratta di una storia ormai archiviata, complice l’arrivo di Enzo nel parterre maschile, la Barretta non ha digerito che il suo precedente […] L'articolo Trono Over Stefano Torrese cacciato? Pamela svela tutto: “Era ...

Trono Over - Pamela in lacrime per Enzo : la De Filippi sbotta - poi la delusione : Enzo Capo e Pamela Barretta, doccia fredda per lei al Trono Over Sembrava una puntata destinata a finire con la lite tra Gemma Galgani e Anna Tedesco ma sapevamo che sarebbe successo molto di più, visto che le anticipazioni sul Trono Over ci avevano già aggiornato: Pamela Barretta ed Enzo Capo hanno discusso piuttosto animatamente […] L'articolo Trono Over, Pamela in lacrime per Enzo: la De Filippi sbotta, poi la delusione proviene da ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 23 ottobre : matrimonio e sfilata... - Trono Over - : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono over oggi, 23 ottobre: una coppia annuncia le nozze mentre la sfilata infiamma il parterre maschile.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni oggi - 22 ottobre : Sperti difende Riccardo - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni oggi, 22 ottobre del Trono Over: Gemma tradita da Jean Pierre? Riccardo infuriato con Ida Platano lascia lo studio

Colpo di scena a Uomini e Donne : le lacrime e poi lascia il Trono Over con lui : Colpo di scena al trono over di Uomini e Donne: dopo lacrime e discussioni, lasciano il programma insieme. No, non stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che ultimamente dominano il programma di Maria De Filippi. Questi nuovi importanti sviluppi, fa sapere il sito il Vicolo delle News che diffonde le anticipazioni di una delle ultime registrazioni del trono over, riguardano Pamela Barretta ed Enzo Capo. I due si frequentano da ...

U&D - anticipazioni Trono Over di oggi 22 ottobre : Guarnieri abbandona la trasmissione : Le anticipazioni di Uomini e Donne di martedì 22 ottobre rivelano che oggi andrà in onda il trono over. La puntata in questione è stata registrata lo scorso 11 ottobre per cui possiamo anticiparvi che, ancora una volta, l'attenzione si focalizzerà su Gemma Galgani e Ida Platano. La prima sarà alle prese con la sofferenza per Jean Pierre mentre la seconda darà una brutta notizia al suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri. Quest'ultimo si alzerà e ...

Trono Over - Jean Pierre si fa male. Gemma Galgani : “Sanguina!” : Gemma Galgani morde il labbro a Jean Pierre del Trono Over, che si fa male La puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne è stata incentrata come al solito su Gemma Galgani e la sua frequentazione con Jean Pierre. In questa circostanza Tina Cipollari li ha un po’ provocati dapprima facendoli giocare al gioco della mela, e, infine, a quello dell’uva. L’obiettivo era sempre il solito: farli mordere il frutto nello stesso ...

U&D - spoiler Trono Over : lieto fine per Guarnieri e Platano nell'ultima registrazione : Grandi novità su Ida e Riccardo giungono dall'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne e che si è tenuta lo scorso 17 ottobre presso gli studi Elios di Roma. Da quanto si apprende infatti, dopo molti tira e molla e dopo la famosa lettera d'amore letta in studio dal Guarnieri nelle scorse settimane, pare che la Platano si sia decisa a dare un'altra possibilità al cavaliere tarantino. L'amore tra i due non è mai sopito, come avevano ...

Uomini e Donne - Trono Over : IDA e RICCARDO fanno ancora pace! : Nuovo capitolo nella lunghissima storia d’amore tra RICCARDO Maria Guarnieri e Ida Platano, una delle coppie protagoniste del trono over di Uomini e Donne. Soltanto qualche giorno fa, vi abbiamo infatti parlato di quella che sembrava essere una frattura definitiva tra i due, ma le cose sono cambiate nel corso dell’ultima registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi. Uomini e Donne, news: Ida e RICCARDO, a che punto ...

Uomini e Donne : Ida Platano delude Riccardo e lascia il Trono Over : Ida Platano esce con Riccardo Guarnieri e cerca Armando Incarnato La settimana si aprirà con una puntata ricca di colpi di scena a Uomini e Donne. A tessere una trama rosa ben intrecciata saranno Ida Platano e Riccardo Guarnieri nel Trono Over. La coppia sarà chiamata al centro dello studio oggi per raccontare come hanno vissuto il loro riavvicinamento. Ida Platano racconterà di aver voluto vedere il più possibile Riccardo Guarnieri negli ...

U&D - Vero Tv su Gemma Galgani : 'Potrebbe lasciare il Trono Over ed andare al Gf Vip' : Arrivano delle clamorose indiscrezioni riguardanti una delle dame più celebri del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani. Sembrerebbe proprio che quest'ultima sia stanca di essere presa di mira da Tina Cipollari, la quale non fa altro che punzecchiarla. Ed ecco allora che si vocifera di un approdo della dama piemontese al Grande Fratello Vip. A riportare tale indiscrezione - da prendere con le pinze - è stato il settimanale 'Vero Tv', in ...

Trono Over - Stefano nuova frecciatina a Pamela? E tira in ballo la De Lellis : Uomini e Donne, Stefano Torrese non molla: nuova frecciatina a Pamela Barretta? Ecco cosa è successo Stefano Torrese è tornato a pungere Pamela Barretta? Questa è l’impressione leggendo la sua ultima frecciatina. Da una parte è facile credere che abbia attaccato Pamela, visto che con lei ha un bel trascorso a Uomini e Donne. Dall’altra […] L'articolo Trono Over, Stefano nuova frecciatina a Pamela? E tira in ballo la De Lellis ...

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Over : Ida Platano e Riccardo Guarnieri ci riprovano? : Giovedì 17 ottobre 2019, si è svolta la registrazione delle nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne che andranno in onda prossimamente su Canale 5.Già durante questa settimana, abbiamo visto un riavvicinamento tra Ida e Riccardo, con quest'ultimo che aveva letto pubblicamente una lettera con la quale aveva dichiarato di provare ancora qualche sentimento nei riguardi della sua ex compagna.prosegui la letturaUomini e Donne, anticipazioni ...

UOMINI E DONNE/ Ida Platano torna da Riccardo e sui social... - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni registrazione Trono Over: dopo Ida e Riccardo, anche Pamela ed Enzo vanno via insieme mentre Gemma Galgani piange...