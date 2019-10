Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 25 ottobre 2019) La campagna promozionale per ildeicontinua. Il gruppo di Chris Martin è già perfettamente calato nel mood del prossimo rilascio, a quattro anni di distanza da A Head Full Of Dreams che hanno anche portato in tour in Italia nei concerti che hanno tenuto a San Siro. Dopo il manifesto con il quale hanno annunciato l'arrivo di un, di cui i fan hanno immediatamente colto lo spirito, itornano sui giornali per il rilascio dellache accompagnerà la nuova uscita, in programma per il 22 novembre. Il disco sarà un prodotto sperimentale che anticiperà un altra uscita più commerciale, come è accaduto anche nel caso delle pubblicazioni del 2014 e del 2015. Se il manifesto comparso per la prima volta alla stazione metropolitana Paulista di San Paolo in Brasile anticipava l'uscita dell', la lettera scritta a macchina recapitata ai fan ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Svelata la tracklist del nuovo album dei #Coldplay con due brani già fuori - OptiMagazine : Svelata la tracklist del nuovo album dei #Coldplay con due brani già fuori - fourzine : Un nuovo articolo disponibile su @fourzine : TIZIANO FERRO, svelata la copertina e la tracklist -