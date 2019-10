Sabrina Donadel | «Io | che colleziono collezionisti»

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Private Collection:Private Collection:Private Collection:Private Collection:Private Collection:Private Collection:L’idea di mettere al mondo un altro figliol’ha avuta cinque anni fa. Gli amanti del gossip, però, dovranno fare un passo indietro, perché non parliamo di un fratellino per la piccola Lunita, avuta con il marito Paolo Kessisoglu, ma di Private Collection, il programma di divulgazione culturale che torna su Sky Arte con un nuovo ciclo di episodi a partire dal 28 ottobre. «È come se fosse un figlio. Nasce nella mia mente cinque anni fa, da un’intuizione giornalistica. Mi sono sempre occupata di cinema, di moda, di teatro e di musica e, col tempo, mi sono appassionata all’arte antica e contemporanea capendo che se c’è una figura poco ...