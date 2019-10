“Non mi hai rotto…” Dopo il retroscena di Elisa Isoardi | la replica di Matteo Salvini

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 25 ottobre 2019) “Nei miei telefoni non c’è mai stato niente di compromettente. Non mi ha rotto nessun cellulare”, sono queste le parole che ha utilizzatoricostruendo in parte la vicenda della rottura con. Il leader del Carroccio, evidentemente poco contento del racconto della sua ex, hato di non sapere nemmeno checonoscesse la sua password. Chiaro è che se da una parte perera solo un gioco, pernon lo era affatto e la risposta del suo ex fidanzato è stata abbastanza e inutilmente pesante. Ma cosa è successo? Dobbiamo tornare indietro qualche giorno, ovvero quando la padrona di casa de La prova del cuoco ha raccontato a Un giorno da pecora di aver rotto il cellulare dell’ex ministro per gelosia, quando stavano insieme e lei aveva trovato qualcosa di poco chiaro., piccato, ha dunqueto alle dichiarazioni della ...

francescacheeks : Spesso quando vinci nessuno capisce, perché non sempre è evidente quello che riesci a fare. Tu lo sai perché sai co… - ricpuglisi : Salvini, perché non hai ancora capito come funzionano le pensioni in Italia? (e nel resto del mondo, peraltro) #SalviniRispondi - MarioManca : In pratica Mika ha praticamente detto a Sfera: «perché non hai preso Sissi?». #XF13 -