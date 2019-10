Microsoft Flight Simulator sfrutterà i dati del mondo reale per realizzare il clima nel

Microsoft Flight Simulator - nei piani anche il supporto VR : Jorg Neumann, capo di Microsoft Flight Simulator , ha rivelato che il team sta cercando di aggiungere il supporto VR al gioco. Inizialmente il team non aveva in programma di implementarlo, tuttavia le cose sono cambiate. Dopo la reazione incredibilmente positiva al trailer pubblicato all'E3 2019, Microsoft sta guardando ad un futuro in cui anche il gioco potrebbe avvalersi della Realtà Virtuale."Onestamente il supporto VR non era previsto, ma ...

Microsoft Flight Simulator ricerca persone per la technical alpha : Microsoft Flight Simulator decollerà presto per il suo primo volo di prova pubblico, sotto forma di technical alpha. Le iscrizioni per questa porova sono già iniziate, ed i membri del programma Insider saranno in grado di registrarsi compilando un sondaggio.Tutto ciò che serve per aderire al programma Insider è un account Microsoft: in seguito non dovrete far altro che registrarvi sul sito ufficiale del gioco. Oltre alla registrazione per l'alfa ...