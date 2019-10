Mamma lascia le figlie in auto per andare dal fidanzato | gemelline di 3 anni muoiono di

La malattia rara di Daniele - la Mamma : «Non lasciate mai sole le famiglie» : Riarrangiamento cromosomico a carico del cromosoma 10 definibile come inversione e duplicazione del braccio lungo del cromosoma 10. È stata questa è la diagnosi risultata a poche settimane dalla nascita di Daniele. Nessuna prognosi per questa malattia rarissima, nessuna pubblicazione scientifica che potesse aiutare la famiglia a capire di cosa si trattasse e a cosa sarebbero andati incontro. «Ci trovammo soli ad affrontare l’ignoto – ...

"I nostri figli lasciati soli nei corridoi". Il dolore della Mamma del bimbo caduto dalle scale : “Mi interessa solo che mio figlio esca da questa sala operatoria e torni a casa, nient’altro. Ma come è possibile che questi bambini stiano in corridoio da soli, e all’ultimo piano di un edificio, se non hanno ancora sei anni, se sono in prima elementare?”. Non ha pace la mamma del bimbo caduto nella tromba delle scale di una scuola di Milano. La nuova ipotesi sulla dinamica dell’incidente, a cui stanno ...

Giulia non ce l'ha fatta : morta la Mamma 23enne strangolata dal marito che voleva lasciare : Non ce l'ha fatta Giulia Lazzari, la ragazza di 23 anni che lo scorso 8 ottobre era stata strangolata dal marito durante una lite nel rodigino, ad Adria: nel primo pomeriggio la giovane,...

Mercedesz Henger rompe il silenzio. La verità su Lucas e Mamma Eva lascia senza parole : parole di fuoco quelle pronunciate da Eva Henger in studio a “Domenica Live” da Barbara d’Urso. L’attrice ha raccontato di presunte violenze commesse da Lucas Peracchi, nei confronti della figlia Mercedesz. Attenzione perchè si trattata solo di un’ipotesi: se Eva Henger ha espresso la sua opinione, non è possibile dire lo stesso di Peracchi, che non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.\\“Lucas Peracchi picchia mia figlia Mercedesz” ha ...

Ghali - la chat privata con la Mamma : “Lascia il lavoro - tra poco esce il nuovo disco e ho bisogno di te vicino a me” : “mamma, basta quel lavoro. Digli ciao è stato bello e ringraziali…Tra poco esce il nuovo disco e ho bisogno di te vicino a me…“. Così scrive su Whatsapp il rapper Ghali alla madre in una chat privata che lui stesso ha pubblicato su Instagram condividendola con i suoi fan. “Torna a casa mamma dai saluta le colleghe, digli che gli vuoi bene e che sto chiudendo il nuovo album“, aggiunge il giovane cantante. ...

Mamma lascia la figlia in auto con il riscaldamento acceso e va al bar con un’amica : la bambina muore : Ha lasciato la figlia di due anni chiusa in auto per 5 ore con il riscaldamento acceso e con una coperta addosso mentre lei andava al bar con un’amica. Tutto questo mentre fuori era estate e, nonostante fosse sera, c’erano 22 gradi. È successo a Los Angeles, in California, come riferisce Fox News: così è morta per il caldo lo scorso 21 settembre la piccola June Love. Quando la donna è tornata in auto infatti, ha trovato la piccola ...

Belluno - una 30enne Alpina si toglie la vita in caserma : lascia lettera d'addio alla Mamma : Una terribile tragedia si è verificata a Belluno domenica scorsa 15 settembre, dove una giovane ragazza di 30 anni, in servizio presso il nucleo Alpini dell'Esercito, si è improvvisamente tolta la vita nella sua stanza, proprio nella caserma dove lavorava. I carabinieri non hanno dubbi sul gesto volontario della ragazza, per cui non sarebbero coinvolte assolutamente terze persone. Si è trattato di una tragica fatalità. La giovane, di cui non ...

Mamma partorisce neonato in un secchio e lo lascia morire fuori casa. Alla polizia : “Ho fatto così” : I fatti sono avvenuti lo scorso febbraio nell’Oblast' di Irkutsk, Russia Centrale. La donna, dopo essere stata scoperta, ha rievocato di fronte agli agenti lo scioccante momento in cui ha dato Alla luce il figlioletto in un secchio, e poi lo ha deliberato lasciato morire congelato fuori casa.

La Mamma lascia il bambino fuori dal negozio nel passeggino quando esce non lo trova più - il bambino quando diventa grande chiama Chi l’ha visto : “Sono io quel bambino” : Una mamma, nel 1955, era uscita con i suoi due bambini, di cui uno nel passeggino, per andare a fare la spesa. Li aveva lasciati fuori da un panificio ed era entrata per comprare un po’ di pane. Appena uscita non aveva più trovato i due bambini. Dopo tante ricerche la bambina era stata ritrovata ma del piccolo nel passeggino non c’era più traccia. Dopo 54 anni il ambino scomparso, Steven Damman,ha chiamato “Chi l’ha visto” americano e ha ...

Trapani - i bagnanti offrono aiuto alla Mamma vu cumprà : “Lascia tua figlia con noi” : Una bella storia estiva di solidarietà e amicizia, quella che è stata raccontata dalla spiaggia di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. La foto che testimonia un commovente gesto di umanità è stata diffusa da Lorenzo Tosa, curatore del blog Generazione Antigone. Una donna vu cumprà stava lavorando da ore sulla spiaggia rovente, cercando di vendere la merce ai bagnati. Ma non era sola: con lei c'era anche la figlioletta di due o tre ...