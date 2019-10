Heather Parisi a Verissimo | “Lorella Cuccarini? Provo indifferenza”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 25 ottobre 2019)ancora contro Lorella: “Lei non è niente per me!” Sarà un’intervista fortissima quella diche andrà in onda domani pomeriggio su Canale5. La ballerina e showgirl, infatti, ospite di Silvia Toffanin parlerà della sua vita a 360 gradi e si scaglierà ancora una volta contro la sua “nemica amatissima” Lorella. Parlando del programma andato in onda qualche anno fa su Rai1 e che le ha viste grandi protagoniste dopo anni di rivalità, laha dichiarato: “Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove!” E ha continuato dicendo che per lei quella situazione era molto strana e che avrebbe potuto viverla in un altro modo. Laha aggiunto che prova soltanto indifferenza per Lorella, visto che non fa ...

