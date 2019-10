Fonte : eurogamer

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Come ben saprete,ha di recente annunciato e pubblicato1st, unin abbonamento su base mensile o annuale per76. Come se l'ennesimo tentativo della compagnia di spillare soldi agli utenti non fosse abbastanza, i giocatori hanno già iniziato a segnalare i primi problemi. Sulla carta ilha un costo di €15 al mese (o 90 annuali) e fornisce una serie di vantaggi, ovvero spazio illimitato per immagazzinare le risorse e la possibilità di utilizzare dei server privati con i propri amici. Il problema è che molti giocatori hanno segnalato che i server privati non sono molto privati e che gli altri giocatori hanno accesso al server senza un invito purché sia ​​nella lista degli amici dell'host, altri giocatori hanno inoltre denunciato la scomparsa di oggetti dai loro inventari.Inizialmentenon ha creduto alle segnalazioni ...

Eurogamer_it : Fallout 76: alla fine Bethesda ammette l'esistenza dei bug riscontrati col nuovo servizio in abbonamento - Ghido85 : RT @KegOfGrog: Un fan irato per Fallout 1st della Bethesda è riuscito ad elaborare l'ultimate masterjoke della storia. Visto che alla @beth… - KegOfGrog : Un fan irato per Fallout 1st della Bethesda è riuscito ad elaborare l'ultimate masterjoke della storia. Visto che a… -