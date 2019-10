“Ecco perché non ci sarò io” Sanremo | dopo tante voci su Claudio Baglioni | ora viene

Tale e Quale Show - Sara Facciolini svela : “Ecco perchè sono sparita” : Sara Facciolini racconta perchè ha lasciato la televisione prima di fare Tale e Quale Show Ha rotto il silenzio con un’intervista rilasciata al settimanale DiPiùTV, pubblicata sul numero uscito in edicola martedì scorso, Sara Facciolini, concorrente di Tale e Quale Show 2019, nonché ex volto de L’Eredità. Nell’intervista in questione, l’ormai ex protagonista del fortunato programma del venerdì sera di Rai1 condotto da ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - Sarri : “Ecco perchè siamo andati sotto - bravi a non perdere la testa” : Juventus Lokomotiv Mosca Sarri– Maurizio Sarri, intervista nel post partita contro il Lokomotiv Mosca, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla sfida contro i russi, sottolineando alcuni aspetti negativi della sua Juventus. Il tecnico ha spiegato lo svantaggio bianconero, spiegando anche la grande reazione dei suoi uomini: “Purtroppo siamo andati sotto e loro hanno fatto molta densità. Era una ...

“Sono in cura - ho bisogno d’aiuto”. La triste confessione di Serena Enardu : “Ecco perché è finita con Pago” : Forse non c’è più niente da fare tra Pago, al secolo Pacifico Settembre, e Serena Enardu ha fatto molto rumore. Anche perché la coppia, prima di Temptation Vip 2, sembrava affiatata e solida. Lo show ha svelato tutt’altra storia. Oggi i due si sono lasciati definitivamente, come loro stessi hanno confermato al magazine Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha raccolto le loro confessioni facendo chiarezza su che cosa è accaduto una volta ...

“Ecco perché ho deciso di sparire dopo Amici Celebrities”. Giordana Angi non ha dubbi : La cantautrice Giordana Angi si racconta a 360 gradi a ‘Libero Quotidiano’. dopo ‘Amici Celebrities’ ed in seguito al successo garantito dal secondo posto ad ‘Amici’ e alla conquista del premio della critica Tim, è tempo di pensare ad altro. Ma andiamo con ordine e vediamo di cosa ha parlato l’artista nata a Vannes, in Francia. “Non ero una secchiona, però ci tenevo” – dichiara la Angi riferendosi ai tempi della scuola -. Siamo nel 2009, ad ...

Pamela Camassa - ad Amici l’inaspettato e doloroso sfogo : “Ecco perché io sono così”. E scattano gli applausi : sono quattro i finalisti della prima edizione di “Amici Celebrities”. A vincere la sfida della puntata andata in onda mercoledì 16 ottobre sono stati Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese. Questo il verdetto al termine della quinta e penultima puntata del talent show condotto da Michelle Hunziker. La semifinale del programma di Canale 5 si apre con sei vip in gara: l’amato conduttore di ‘Temptation Island’ ...

Filippo Bisciglia - parla la madre : “Ecco perché ha pianto per me ad Amici” : La madre di Filippo Bisciglia è stata male: ha avuto un tumore Nel corso della quarta puntata di Amici Celebrities Filippo Bisciglia ha lasciato il segno con le sue lacrime. Il conduttore di Temptation Island si è emozionato mentre cantava Portami a ballare, la canzone con quale Luca Barbarossa ha vinto il Festival di Sanremo […] L'articolo Filippo Bisciglia, parla la madre: “Ecco perché ha pianto per me ad Amici” proviene da ...

Juventus - Buffon allo scoperto : “Ecco perchè sono tornato alla Juve” : Gigi Buffon, intervistato in occasione del premio Goodwill Ambassador, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla nuova avventura in bianconero e sui motivi che l’hanno spinto ad accettare il ritorno alla Juventus. Il portiere ha ammesso: ““La possibilità di vincere la Champions League ha pesato tanto. Diciamo che per il 51% ha pesato […] L'articolo Juventus, Buffon allo scoperto: “Ecco ...

Ambra Angiolini ringrazia Allegri : “Ecco perché mi sono innamorata di lui” : Ambra Angiolini a Vanity Fair: le parole d’amore per Massimiliano Allegri Alla vigilia dell’uscita del suo nuovo film – Brave ragazze – Ambra Angiolini ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Vanity Fair. L’attrice ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita, quelli più intimi e privati. Nonostante il successo raggiunto da adolescente a Non […] L'articolo Ambra Angiolini ringrazia Allegri: ...

“Ecco perché hanno litigato”. Rottura Canalis Corvaglia - Dagospia sgancia la bomba (pazzesca) : Un rapporto raro e sincero quello tra Elisabetta Canali e Maddalena Corvaglia, le ex veline della trasmissione “Striscia la Notizia” dal 1999 al 2002. Talmente sincero che le due si erano trasferite a Los Angeles e avevano avviato una palestra e un centro dedicato alla fisioterapia. Poi il grande gelo. Elisabetta e Maddalena avevano smesso di pubblicare foto e video insieme. A confermarlo, senza tuttavia rivelarne le cause, era stata proprio ...

Tommaso Paradiso si confessa : “Ecco perché ho lasciato i Thegiornalisti” : "Volevo chiarire il fatto che per me quella band non esiste più e l`ho detto sui social perché è un veicolo di informazione rapido e diretto. Scrivo io e non viene filtrato da nessun altro". Tommaso Paradiso si difende così, intervenendo a Deejay Chiama Italia, trasmissione di radio Deejay condotta da Linus e Nicola Savino. Paradiso ha anche chiarito il motivo del silenzio che ha seguito l`annuncio. "Non ho più replicato perché avrei alimentato ...

Modà - il ritorno con l’album ‘Testa o Croce’. Kekko : “Ecco perché tre grandi radio non ci passano. Canzoni scritte da altri? Non le canto - questione di credibilità” : “Testa o croce” è un po’ sfidare il destino, rappresenta una scommessa e anche il rischio. E’ quello che ha fatto Kekko Silvestre con i suoi Modà e l’album omonimo che esce il 4 ottobre e nasce sotto una nuova luce. Infatti con “Passione Maledetta”, uscito quattro anni fa, si è chiusa l’esperienza unica e irripetibile con l’etichetta Ultrasuoni che vedeva riunite tre grandi radio: RTL 102.5, RDS e radio Italia. ...

Temptation - Jessica Battistello in lacrime a Uomini e Donne : “Ecco perché è finita con Alessandro” : Una puntata che sembra essere a primo impatto molto interessante quella di oggi a Uomini e Donne. Riprendiamo con il trono classico e con i personaggi di Temptation Island Vip. Dopo l’ingresso di Katia Fanelli e Vittorio, ma anche di Ilaria e Massimo senza dimenticare il confronto di Nunzia e Arcangelo, adesso è la volta di Jessica Battistello e Andrea Filomena che non sono più tornati insieme dopo la separazione. Andrea rivede i video della sua ...

Federica - che lotta come Greta per l’ambiente : “Ecco perché ora bisogna passare all’azione” : Ventiquattro anni, laureanda in Scienze biologiche e portavoce del movimento romano dei Fridays for Future, Federica...