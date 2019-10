Aeronautica Militare | in volo per salvare una bimba di 11 anni in imminente pericolo di

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : weekend tra maltempo e schiarite - il bollettino fino al 31 ottobre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord al mattino cielo da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso su regioni occidentali, Lombardia ed Emilia Romagna con possibili deboli piogge su quest’ultima regione, mentre sulle restanti aree schiarite e annuvolamenti. Possibilità di foschie dense o locali banchi di nebbia sulla Pianura padana al ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : nuovo peggioramento - il bollettino fino al 28 ottobre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord addensamenti compatti sulle Alpi occidentali con piogge e rovesci sparsi; tra la tarda mattinata e il pomeriggio aumento della nuvolosità compatta sulle rimanenti aree del Nord Ovest con precipitazioni sparse a carattere di rovescio, più intense e diffuse e anche a carattere temporalesco sulle aree ...

Aeronautica Militare : eccezionale doppio intervento salva la vita di 2 bambini [FOTO] : Un velivolo C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa e un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino si sono alzati in volo nel cuore della notte per un trasporto sanitario urgente a favore, rispettivamente, di una bimba di cinque anni e di una neonata di soli tre giorni in imminente pericolo di vita. La prima richiesta, giunta dalla Prefettura di Bari, ha riguardato una bimba bisognosa di trasporto in una speciale ambulanza che consente il trattamento ...

Concorso Aeronautica Militare : da oggi 22 ottobre si può fare domanda : Da oggi 22 ottobre fino al 20 novembre 2019 (per i nati dal 20 novembre 1994 al 20 novembre 2001) sarà possibile inoltrare domanda per la partecipazione al Concorso aeronautica militare. Il Ministero della Difesa provvederà al reclutamento di 800 volontari in ferma prefissata per un anno. Il bando è rivolto a tutti i candidati in possesso di licenza media. Le assunzioni si suddividono in un primo incorporamento previsto per il mese di maggio ...

Meteo : le previsioni dell’Aeronautica Militare fino al 28 ottobre : Le previsioni Meteo per i prossimi giorni: il bollettino pubblicato dall’Aeronautica Militare. Oggi al Nord iniziali condizioni di tempo perturbato su nord ovest e Lombardia centro occidentale con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale specie su Piemonte settentrionale; già nel corso della mattinata graduale attenuazione dei fenomeni con schiarite dal pomeriggio ad iniziare da Valle d’Aosta, Piemonte ...

Concorso Aeronautica Militare : pubblicato il bando per 800 posti VFP1 : Concorso Aeronautica militare per 800 posti come VFP1 (Volontario in Ferma Prefissata 1 anno). Il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi e si tratta di una opportunità di lavoro per tutti i giovani desiderosi di entrare a far parte delle Forze Armate. I candidati avranno la possibilità di inviare la propria domanda di partecipazione fino al prossimo 20 novembre 2019. Concorso Aeronautica: domanda di partecipazione La ...

Previsioni Meteo - Aeronautica Militare : nei prossimi giorni “piogge e temporali anche intensi” : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per i prossimi giorni. Oggi al Nord da poco a parzialmente nuvoloso sul settore centro-orientale dell’Emilia-Romagna; nuvolosità irregolare a tratti intensa su Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige con isolate piogge e locali temporali su Trentino-Alto Adige e centro-nord Veneto mentre sul Friuli-Venezia Giulia si avranno solo occasionali piogge o brevi rovesci, in ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare : ancora forte maltempo nei prossimi giorni : Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e prossimi giorni: di seguito il bollettino aggiornato. Oggi al Nord cielo velato su Emilia-Romagna e pianura lombardo-veneta. Nuvoloso su Trentino-Alto Adige e settore alpino e prealpino di Veneto e Friuli-Venezia Giulia con qualche debole pioggia. Condizioni di maltempo su Piemonte, Liguria e rilievi della Lombardia con piogge, da deboli a moderate ma diffuse e insistenti. ...

Bando di reclutamento nell'Aeronautica Militare per 800 volontari : scadenza 20 novembre : Il ministero della difesa ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo avviso dedicato al reclutamento di 800 volontari nell'Aeronautica Militare, in ferma (VP1) annuale per l'anno 2020: la domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal 22 ottobre al 20 novembre 2019. Per partecipare al Bando è necessario che i candidati siano in possesso di determinati requisiti, quali:...Continua a leggere

Avviso dell'Aeronautica Militare : pesante maltempo al Nord - le regioni interessate : Un Avviso di fenomeni intensi è stato diramato dall'Aeronautica Militare per le prossime ore e la giornata di domani. Un flusso umide e instabile continuerà a determinare condizioni di marcato...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : maltempo al Nord per diversi giorni. Il bollettino fino al 25 ottobre : Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, sabato 19 ottobre, e fino a venerdì 25. Oggi Nord: molto nuvoloso sul settore occidentale e a ridosso di Alpi e Prealpi centro-orientali con precipitazioni che risulteranno più frequenti sulla Liguria e lungo la fascia prealpina; parzialmente nuvoloso altrove per nubi poco significative, salvo addensamenti locali con sporadiche e deboli precipitazioni sulla ...

Previsioni Meteo - Aeronautica Militare : forti temporali al Nord nel weekend : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per i prossimi giorni. Oggi al Nord: spesse velature sulla Romagna e molte nubi sulle restanti aree del settentrione, con deboli piogge e locali rovesci su aree alpine e prealpine e restante territorio ligure. Tendenza a un’intensificazione serale delle precipitazioni su Liguria e zone alpine e prealpine di Lombardia e Piemonte. Centro e Sardegna: ampio soleggiamento e scarsa ...

Aeronautica Militare - le Previsioni Meteo fino al 23 ottobre : peggioramento nel weekend : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo fino al 23 ottobre 2019. Oggi al Nord addensamenti sparsi su Nord Ovest, Lombardia, Emilia e aree montuose in generale con possibilità di deboli piogge sulla Liguria e in serata anche sulla Valle d’Aosta e Alpi occidentali; sulle restanti aree cielo poco nuvoloso per nubi in generale medio-alte con qualche temporaneo annuvolamento più consistente nel pomeriggio. Presenza di foschie ...

Previsioni Meteo - il bollettino dell’Aeronautica Militare : maltempo e “fenomeni intensi” nel weekend : Le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: il bollettino per oggi, domani e per i prossimi giorni. Oggi al Nord residue piogge e temporali tra notte e primo mattino su Friuli-Venezia Giulia, nord Veneto e Trentino-Alto Adige con fenomeni anche intensi sul Friuli-Venezia Giulia, in rapido miglioramento da ovest e con occasionali piovaschi possibili fino metà giornata solo sul Friuli-Venezia Giulia; sereno o poco ...