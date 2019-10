Aducanumab | dopo un pit-stop riparte l’iter del primo farmaco contro l’Alzheimer

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Ne avevamo già parlato su questo giornale. Nel 2016((BIIB037) si guadagna la copertina di Nature come la prima soluzione terapeutica efficace nel bloccare il declino cognitivo nei pazienti colpiti da Alzheimer. A marzo di quest’anno l’annuncio sorprendente di Biogene Inc, azienda sponsor di due studi clinici di Fase III dell’anticorpo, per la decisione di interrompere la sperimentazione in quanto i primi risultati dei due trials erano inferiori alle attese. Ora l’azienda ha comunicato che,una rilettura dei risultati clinici, si è convinta dell’efficacia di questa terapia e per questo, a gennaio, chiederà alla FDA l’approvazione di. Pit-prima della volata finaleè un anticorpo monoclonale umanizzato anti beta-amiloide, sviluppato da Neurimmune, poi dato in licenza a Biogen Inc che, a partire da ottobre 2017, lo sta sviluppando insieme a Eisai. ...

