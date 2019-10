Un uomo in pensione occupa il suo tempo nel modo più dolce che ci sia

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) David, unin, ex manager ha deciso dire il suonelpiùche ci sia. Due volte a settimana si reca in un ospedale di Atlanta, nel reparto do neonatologia e va a cullare i bambini. E’ lui stesso a raccontare così:“Sono loro che danno a me di più di quanto io dia a loro” L‘va in reparto, prende in braccio a turno i bambini che sono nelle incubatrici e li culla dando loro quel contatto fisico che non hanno . David ha cominciato a dedicarsi ai piccoli da quando un giorno è andato in ospedale perché gli faceva male la gamba. Quel giorno, per caso, passò davanti al reparto di neonatologia e vide tutti quel piccolini nelle incubatrici. Chiese se serviva un volontario e appena gli dissero di si non ebbe dubbi. L’da quel giorno non ha più smesso di dedicare il suoa questi bambini e ha voluto che la sua storia diventasse di ...

