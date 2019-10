Trump | Costruiremo un muro in Colorado

Fonte : blogo

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Donaldieri è stato a Pittsburgh, in Pennsylvania, e ha parlato, tanto per cambiare, di muri per tenere alla larga i migranti. Solo che ha fatto una tremenda gaffe. Durante il suo discorso, infatti, ha detto:"Stiamo costruendo unal confine con il Nuovo Messico. Sapete perché vinceremo in Nuovo Messico? Perché loro vogliono sicurezza alla frontiera.unal confine del Nuovo Messico eunin. Unmagnifico, un grandeche funziona veramente dal quale non si può passare né sopra né sotto"Solo che c'è un piccolo dettaglio: ilè uno Stato centrale e confina solo con altri Stati americani come Wyoming, Nebraska, Utah, Kansas, New Mexico, Oklahoma. A cosa servirebbe, dunque, unin?Eppurene è proprio convinto, tanto da aver aggiunto:"unin Texas, non nein Kansas dove ...

