Treviso | se ne va Giovanni Goppion tra i fondatori dell' industria del caffè

Treviso in lutto - morto il re del caffè Giovanni Goppion : aveva 100 anni : Giovanni Goppion è morto: il fondatore e storico presidente di Goppion caffè, famosa torrefazione di Preganziol, in provincia di Treviso, aveva 100 anni. Il commosso addio su Facebook delle nipoti, oggi gestori dell'azienda: "Il tuo ricordo non svanirà". Il governatore del Veneto, Luca Zaia: "Campione di un’epoca imprenditoriale che, dal dopoguerra a oggi, ha imposto il nome della nostra regione sui mercati mondiali".Continua a leggere