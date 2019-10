Samsung aggiorna ben sei dispositivi con nuove patch e migliorie

Problema di sicurezza per le impronte su Samsung Galaxy S10 e Note 10 risolto : aggiornamento in 24 ore : Il Samsung Galaxy S10 e S10 Plus ma pure i Note 10 beneficeranno di un aggiornamento correttivo molto importante nelle prossime ore. Questo rimedierà al grave bug scovato la scorsa settimana per il quale impronte diverse da quelle registrate sul telefono potevano in effetti sbloccare i top di gamma. La falla di sicurezza è stata esaminata a dovere, relativamente in tempi brevi e ora è pronta ad essere superata in via definitiva. Un piccolo ...

Volete un Samsung Galaxy con 4 anni di aggiornamenti? Eccoveli serviti : Samsung ha lanciato nel Regno Unito Galaxy Enterprise Edition, ossia un'ampia gamma di dispositivi mobile con un pacchetto completo di tecnologia e servizi

Segnali di vita con il Samsung Galaxy S8 : sta arrivando l'aggiornamento di ottobre : Arrivano alcune indicazioni molto interessanti in queste ore per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S8. Al di là delle perplessità che aleggiano attorno al possibile rilascio dell'aggiornamento con Android 10, come del resto vi abbiamo riportato poche settimane fa con un articolo specifico sull'argomento, oggi 21 ottobre va preso in esame un ulteriore riscontro a proposito dello sviluppo software per un prodotto che è ancora

Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano con le patch di sicurezza di ottobre 2019 : Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ iniziano a ricevere le patch di sicurezza di ottobre 2019 in Europa con un aggiornamento: il rollout dei firmware G950FXXS5DSJ1 e G955FXXS5DSJ1 è partito.

Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge si aggiornano ancora : ecco le patch di ottobre : Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di ottobre 2019, aggiornamento che porta varie correzioni a diverse vulnerabilità e miglioramenti ad alcune funzionalità.

Un valido motivo per scaricare l'aggiornamento di settembre sul Samsung Galaxy S7 questo lunedì : Una settimana ricca di novità quella che ci apprestiamo a vivere con il Samsung Galaxy S7, in riferimento all'intera famiglia di device lanciati sul mercato nel 2016. In queste ore, infatti, è in distribuzione via OTA l'aggiornamento di settembre per i device flat ed Edge, oltre alle principali varianti brandizzate. Non sembrano essere maturi, dunque, i tempi per il firmware di ottobre che vi ho descritto sommariamente la scorsa settimana sulle

Si è sbloccata la beta Android 10 per il Samsung Galaxy S10 questo sabato : bollettino aggiornato : Dopo giorni caratterizzati da notizie contrastanti e da un leggero ritardo per il Samsung Galaxy S10 sulla tabella di marcia, emergono oggi 12 ottobre alcune novità rilevanti per tutti coloro che non vedono l'ora di toccare con mano l'aggiornamento Android 10 a bordo del device. Seppur nella sola versione beta. Di recente, su queste pagine, vi ho parlato dello slittamento del programma di circa cinque giorni in Europa, con un nuovo appuntamento

Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge si aggiornano ancora : ecco le patch di settembre : Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di settembre 2019, aggiornamento che porta varie correzioni a diverse vulnerabilità e miglioramenti ad alcune funzionalità.

Segnalato in Europa l'aggiornamento di ottobre per il Samsung Galaxy S9 : cruciale per la sicurezza : Sta arrivando anche in Europa, in queste ore, il nuovo aggiornamento di ottobre pensato per il Samsung Galaxy S9. In attesa di una svolta definitiva sul fronte Android 10, dopo le notizie riguardanti i primi test effettuati sul campo a fine settembre (le abbiamo condivise a suo tempo), bisogna guardare oltre e concentrarsi su un upgrade che va scaricato nel più breve tempo possibile. A tal proposito, proviamo ad analizzare in modo più

