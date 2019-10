Non solo Go | l’Ai di Google batte anche gli archeologi

Il Pd Non ambisca solo "alla sopravvivenza" - dice Nardella : “Il tema non è cosa fa Renzi ma cosa facciamo noi”. In una intervista a la Repubblica il sindaco di Firenze Dario Nardella, fino a poche settimane fa renziano di stretta osservanza, che però ha scelto di non seguire l'ex premier in Italia viva per restare nel Pd, sprona i dem a riprendere “un'iniziativa politica forte parlando all'area più riformista del Paese e sfidando pure Renzi sui temi”. “La nostra ambizione deve essere un nuovo ...

Moto3 GP Australia 2019 - Lorenzo Dalla Porta : “Sono tranquillo - pensieri solo positivi. Qui grazie a Nonna e babbo” : Lorenzo Dalla Porta è vicinissimo a conquistare il titolo Mondiale in Moto3. Il pilota toscano dovrà conquistare quattro punti in più di Aron Canet e perderne meno di diciassette da Tony Arbolino per laurearsi Campione del Mondo. Una situazione di grande vantaggio per il nativo di Prato, che si è raccontato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport: “Sono tranquillo, i pensieri sono solo positivi”. Una tranquillità mostrata anche in ...

Sciopero generale : venerdì neroRoma (e Non solo) a rischio paralisi : L'Italia si prepara al più classico dei venerdì neri. Lo Sciopero in programma oggi metterà inevitabilmente in affanno il settore dei trasporti, ma non solo. A pagarne le conseguenze più gravi sarà in primis Roma Segui su affaritaliani.it

Xbox Game Bar si aggiorna e integra il contatore di FPS e Non solo : Con l'ultimo aggiornamento per Xbox Game Bar è stata introdotta un'interessante novità, ovvero il contatore degli FPS.Come probabilmente saprete, Xbox Game Bar è un layer integrato nel sistema operativo Win10 che possiamo attivare semplicemente premendo i tasti "Windows" e "G" contemporaneamente. Ebbene, questa funzione ci da accesso ad una serie di interessanti opzioni come per esempio la possibilità di acquisire o condividere lo schermo, ...

"La tecnologia 5G ha problemi di sicurezza. Ma Non solo quella cinese" : I problemi di cybersicurezza sulla rete 5G esistono e angustiano anche la Cina. Per questo vanno affrontati con una visione globale. Ne è convinto l'ambasciatore cinese in Italia, Li Junhua, che durante la cerimonia di inaugurazione dell'Innovation experience and competence center di Huawei a Roma ha parlato di sicurezza delle infrastrutture della rete 5G, una tecnologia di cui, dice "tutti ...

3 giochi da tavolo solo per adulti che quasi sicuramente Non conosci e di cui Non potrai più fare a meno : Party game vietato ai minori? Ecco 3 giochi da tavolo spassosi e irriverenti, per passare una serata con gli amici...

Roma : assessori veneti - 'leggi speciali? Non c'è solo la capitale' (2) : (Adnkronos) - “C’è poi un altro esempio: un accordo di programma siglato tra la Regione e il Ministero dello sviluppo economico ancora l’8 gennaio del 2015 – aggiunge Forcolin – con un impegno di risorse per 149 milioni finalizzate alla realizzazione di 22 progetti principalmente mirati al miglioram

Roma : assessori veneti - 'leggi speciali? Non c'è solo la capitale' : Venezia, 24 ott. (Adnkronos) - “La sindaca Raggi invoca un provvedimento che le dia poteri speciali come primo cittadino della capitale. È bene ricordale che intanto non esiste solo Roma ma anche che, ammesso che un simile disegno di legge si faccia strada, non basta fare le leggi ma bisogna anche a

Non solo Go : l’Ai di Google batte anche gli archeologi : DeepMind, l'intelligenza artificiale di Google, ha appena imparato a decifrare incisioni antichissime, riempiendo i "vuoti" dovuti agli effetti del tempo

Jonathan Kashanian - Non solo Grande Fratello. Dolore a Detto fatto : "Un mezzo uomo" - applausi in studio : Il vero Jonathan Kashanian non è quello visto in tv al Grande Fratello o all'Isola dei famosi. Il volto notissimo dei reality Mediaset, ospita di Bianca Guaccero a Detto fatto su Raidue, ha svelato il suo lato più privato e il suo passato prima di diventare protagonista del piccolo schermo, non senz

Influenza ma Non solo : quali vaccini per le donne in gravidanza : Negli ultimi giorni, si è parlato molto dell’importanza della vaccinazione per l’Influenza, vista anche la comparsa di un primo caso grave di infezione in una persona di circa 50 anni senza particolari fattori di rischio. Il dato mette in guardia soprattutto per la sua precocità, che segnala come i virus Influenzali possano già circolare anche da noi. Per le donne in gravidanza, il Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale 2017-2019 segnala ...

Sondaggio Swg - Renzi Non supera il confronto con Salvini : gli italiani premiano solo il leghista : Il leader della politica italiana è sempre lui: Matteo Salvini. Parola di Rado Fonda, direttore di Swg, che delinea uno scenario chiarissimo. "A crescere anche Giorgia Meloni, lei piace molto e più di Fratelli d'Italia". Non si può dire lo stesso di Giuseppe Conte, che dopo un mese e mezzo dal giura

Calciomercato Napoli – Non solo le big spagnole su Fabian Ruiz : il centrocampista è nel mirino del Manchester City : Non solo Real Madrid e Barcellona su Fabian Ruiz: il centrocampista del Napoli finisce nel mirino del Manchester City Classe ed eleganza, abilità nei passaggi e anche qualche gol che non fa mai male. Il tutto condito da un’ottima struttura fisica, una discreta fase difensiva e una carta d’identità con un ’23’ alla voce età. Niente male Fabian Ruiz. Sarà per questo che il centrocampista spagnolo è uno dei pezzi più ...

Ma la mafia Non è solo coppola e lupara : “Ao’, quello che te sto a dì è Cassazione!”. Così “Er Nonnezza” (il commissario Nico Giraldi di Tomas Milian) quando voleva mettere a tacere chi la pensava diversamente. Proprio quel che i latini esprimevano dicendo che la Cassazione “facit de albo nigrum” oppure “aequat quadrata rotundis”. In parole povere, quando la Cassazione sentenzia, il discorso tecnico-giuridico ...