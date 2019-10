Maltempo | piena del Po | a Torino chiusi gli accessi ai Murazzi

Maltempo Liguria : salvato clochard sorpreso dall’ondata di piena : salvato dalla morsa del Maltempo: è successo in Liguria. Un clochard francese, che dormiva in una roulotte situata nei pressi del greto del fiume Roya, a Ventimiglia, e che è stato parzialmente travolto dalla piena provocata dall’apertura della diga di Breil, sul versante francese della val Roya, è stato salvato dai vigili del fuoco. Stando a quanto ricostruito, sembra che l’uomo si fosse spostato sul greto del fiume per lavarsi, la ...

Maltempo - allarme per la piena del Po : sfiorato il massimo storico del Lago Maggiore - grande apprensione [DATI] : Continua il presidio dei Consorzi di bonifica ed irrigazione che, con esperte manovre idrauliche e la progressiva chiusura di centinaia di paratoie, controllano la piena del fiume Po, evitando il rischio di allagamenti nelle zone interne. Il grande Fiume sta segnando, a Cremona, la punta di piena con 4.181 metri cubi al secondo contro una portata media del periodo pari a mc/sec 1.487, mentre un anno fa si registravano 525 metri cubi; dopo aver ...

Maltempo in Lombardia e Piemonte : fiumi in piena e strade crollate - viabilità nel caos : Dopo l’ondata di Maltempo che ha investito con violenza il Nord Italia, si continuano a registrare danni e disagi: questa mattina, a causa dell’innalzamento del fiume Brembo, una ventina di metri di strada sono crollati a Zogno (Bergamo). Al momento del crollo nel tratto transitavano vetture e persone per cui non si sono registrati feriti. In provincia di Alessandria si scava nel fango, in attesa delle nuove piogge previste tra ...

Maltempo : cisterna trascinata dalla corrente della piena del Po giunge a Piacenza : E’ in corso a Piacenza una complicata operazione di recupero di una grande cisterna di metallo che la corrente del Po in piena sta trascinando verso valle. Al momento non si conosce il contenuto, ma sarebbe escluso che si tratti di materiale pericoloso. La prefettura di Piacenza, per precauzione, ha chiuso per circa 40 minuti il tratto nord della via Emilia, della ferrovia e dell’autostrada A1, considerato che le tre vie di ...

Maltempo : ripristinata la piena funzionalità delle linee Genova–Milano e Genova-Torino : ripristinata dalle 12.35 la piena funzionalità dell’infrastruttura sulle linee Genova – Milano e Genova – Torino dopo i danni provocati dal Maltempo che ha interessato il Nord della Liguria e il basso Piemonte. L’intervento delle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici (oltre 60 tecnici e 20 mezzi d’opera) ha permesso il ripristino della piena efficienza dell’infrastruttura ...

Maltempo Piemonte - torrente in piena travolge ponte e un'auto : VIDEO : Un ponte travolto da un torrente trasformatosi in fiume in piena, l’asfalto che cede e l’auto che finisce dentro l’acqua e il fango. E’ morto così Fabrizio Torre, autista di 52 anni, vittima dell’ondata di Maltempo che si è abbattuta su Capriata d’Orba, nell’Alessandrino, in Piemonte. Il passeggero che era con lui, un rappresentante inglese, è riuscito a salvarsi, aggrappandosi ad alcuni alberi. Ora è ricoverato in prognosi riservata al pronto ...

Maltempo Piemonte : domani scuole chiuse ad Alessandria - ansia per la piena del Bormida : scuole di ogni ordine e grado chiuse domani anche ad Alessandria, che si aggiunge a una serie di comuni della provincia, colpita dal forte Maltempo che è proseguito anche nella tarda serata. Lo ha disposto il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Ad Alessandria c’è apprensione per la piena del fiume Bormida, attesa nella nottata, con valori vicini al livello di pericolo, anche se non dovrebbe esservi rischio per le persone: gia’ ...

Maltempo Genova : la piena del Bisagno fa paura - barriere davanti ai negozi : L’allerta meteo per Genova ha spinto molti commercianti del centro città a posizionare le barriere anti allagamento davanti alle vetrine delle loro attività, soprattutto nel ricordo dell’ondata di piena del torrente Bisagno. A causa del peggioramento della situazione meteo, alcuni supermercati situati sotto il livello della strada nella parte bassa della via XX Settembre sono stati costretti a rimanere chiusi fino a domani. Pesante ...

Maltempo in Spagna - Comunità Valenciana in ginocchio a causa di piogge torrenziali ed esondazioni : strade come fiumi in piena - 2 morti [FOTO e VIDEO] : L’area del Mediterraneo che comprende la Comunità Valenciana e Murcia è stata colpita dai potenti effetti di una goccia fredda, con piogge torrenziali, strade allagate ed esondazioni di fiumi e torrenti. Il Maltempo sulla Comunità Valenciana ha provocato piogge torrenziali di circa 200 litri per metro quadrato in 6 ore a Beniarrès (Alicante) e raffiche di vento fino a 76km/h a Miramar (Alicante) e Oliva (Valencia). Inoltre, strade e ferrovie ...