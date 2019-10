Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) “Sullapiù: c’èdi una riforma. C’è un ritardo che va colmato”. Il presidente M5s della Camera Roberto, intervistato da Repubblica, ha parlato degli interventi che secondo lui bisogna fare nell’azienda e ha ammesso che la promessa 5 stelle del “” non è ancora stata realizzata. Proprio ieri i consiglieri di Lega e Fdi in cda hanno criticato la puntata di Report sul Carroccio, dicendo che sarebbe stata “violata la par condicio”. “Oltre a tutelare il ruolo di servizio pubblico che la legge assegna alla, c’è la necessità”, ha aggiunto, “di un cambio culturale.maggiore indipendenza, maggiore lontananzapolitica. E non bisogna cadere nell’errore che anch’io facevo prima di vedere le cose da vicino: non ci sono solo i governi e i ...

TutteLeNotizie : Fico: “M5s diceva fuori i partiti dalla Rai? Serve più coraggio, c’è urgente bisogno di una… - Cascavel47 : Fico: “M5s diceva fuori i partiti dalla Rai? Serve più coraggio, c’è urgente bisogno di una riforma e di colmare ri… -