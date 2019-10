Salisburgo-Napoli 2-3 | Insigne entra e risolve i problemi di Ancelotti Azzurri primi nel

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Mertens raggiunge e supera Maradona,torna al gol e abbracciadopo le polemiche: ilvince 3 a 2 ae mette in discesa il discorso qualificazione, ma fa fatica e ancora non convince pienamente. Balla troppo in difesa la squadra di, subisce gol evitabili, si prende pause pericolosissime e alcuni calciatori appaiono ancora o fuori forma, come Koulibaly, o fuori ruolo, come Zielinski finché non torna cle, o totalmente avulsi come Lozano. Ilè squadra che onora l’impegno in casa mettendoci impeto e intensità, ha individualità interessanti, su tutti il cvanti Haaland, figlio di quel Alf Inge la cui carriera finì sotto le scarpette di Roy Keane. Ma in Champions gli avversari irresistibili sono altri e dunque il fatto che gli austriaci arrivinosu quasi ogni pallone e che mandino in affanno glipiù del dovuto ...

SkySport : ? #UltimOra #Napoli ? Contro il #Salisburgo #Manolas in tribuna ? In difesa gioca #Luperto, #Lozano dal 1' #SkyUCL… - sscnapoli : ?? Gli azzurrini sconfitti nella terza giornata di @UEFAYouthLeague ???? - SkySport : ???? #ChampionsLeague, 3^ giornata ?? #SalisburgoNapoli 2-3 ? #Mertens (17’) ? rig. #Haaland (40’) ? #Mertens (64’) ?… -