Orrore in strada | 39 cadaveri trovati in un tir La polizia | “C’è anche un adolescente”

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) I corpi di 39 persone, 38 adulti e un adolescente, sono statinel container di un Tir nell’Essex, in Inghilterra. Secondo quanto riportano i media locali, la, chiamata dai servizi di emergenza sanitaria nella notte al Waterglade Industrial Park a Grays, ha arrestato l’autista, un giovane di 25 anni dell’Irlanda del Nord, che è stato arrestato sospettato di omicidio. Laha reso noto che il Tir era arrivato sabato dalla Bulgaria ed era entrato nel Regno Unito attraverso Holyhead. E ha aggiunto che sono iniziate le procedure per identificare le vittime, avvisando che si tratterà di “un lungo processo”.“Sono sconvolto da questo tragico incidente nell’Essex”. È quanto ha dichiarato, in un tweet, Boris Johnson, dal 24 luglio 2019 primo ministro del Regno Unito. “Sto ricevendo ...

petronillarusso : @ilu_iciao @MarcelloKetta Sono troppi ad esserci già cascati... e ritrovare la strada maestra sarà arduo, visto che… - Piero_Strada : RT @bravimabasta: Ogni particolarismo e secessionismo in genere mi fa orrore, ma se la Spagna crede di risolvere i propri problemi arrestan… - Massimi46407626 : RT @TurismoFerrara: Il più grande #Halloween Festival italiano, @monsterlandfest, sbarca a #Ferrara per sorprendere ancora una volta il pub… -