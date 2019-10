Oliviero Toscani | “Io condannato per vilipendio alla religione e paragonato ad un imam

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) “Mi offende ritrovarmiperdellae dei papi, quando ho fatto solo critiche estetiche o di scelte politiche, non certo in materia religiosa. Mi sembra assurdo esseread unfondamentalista io che sono un libertario”. A dirlo in un’intervista a Repubblica è il fotografocommentando la condanna del Tribunale di Milano a pagare 4mila euro per le sue dichiarazioni sulla Chiesa durante un suo intervento a La Zanzara su Radio24. “Non voglio commentare la sentenza e chi l’ha fatta. In quella trasmissione ho semplicemente raccontato l’impressione che farebbe ad un marziano – ha spiegato-, e quindi a qualcuno che non ha i nostri elementi culturali per capire, entrare in una chiesa barocca con tutto quel sangue, i santi trafitti, gli angioletti nudi, un uomo in croce inchiodato. Era un discorso ...

