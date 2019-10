Leonardo | il bambino caduto e morto a scuola Ora lo psicologo in classe per i compagni

Italia - la promessa di Leonardo Bonucci : “batteremo la Grecia per i piccoli dell’ospedale Bambino Gesù” : La dolce promessa di Leonardo Bonucci: il difensore azzurro sprona l’Italia al successo sulla Grecia per i bambini dell’ospedale Bambino Gesù Qualificazione da archiviare, con una motivazione in più. L’Italia si prepara alla sfida contro la Grecia dopo aver fatto visita ai piccoli pazienti dell’ospedale Bambino Gesù, sorridenti alla vista dei giocatori della Nazionale nonostante le difficoltà che vivono ...