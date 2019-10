I brani classici di Mina in chiave Jazz in “Tre per una”

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Le canzoni rese immortali dain, "Tre per una" è stato realizzato da Danilo Rea, Massimo Moriconi e Alfredo Golino per celebrare la più grande artista italiana. Il trio era stato invitato a Cremona lo scorso anno per suonare "la musica di questa interprete" e da qui nasce l'idea di un tributo racconta Danilo Rea insieme a Massimiliano Pani. "Il concerto ebbe un grande successo e così Massimiliano ci disse: perchè non prendiamo spunto da questo per fare un vero e proprio cd e così è nata la cosa. Era una cosa che andava fatta perchè loro sono il nucleo, la cellula iniziale di ogni arrangiamento diparte da questa ritmica. E quindi bisognava fare una cosa in cui loro suonassero per loro stessi".isti nell'anima, ma capaci di suonare ogni singolo pezzo di ogni genere nel modo giusto, hanno registrato tutti idell'album "live in studio" a Lugano. Semplice e ...

