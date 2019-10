F1 | orari e tv GP Messico 2019 | palinsesto Sky e TV8 | dirette | differite e repliche

Fonte : oasport

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Dopo un weekend di riposo la Formula 1 torna protagonista da venerdì 25 a domenica 27 ottobre con il Gran Premio del, 18° e quartultimo round della stagione. Un appuntamento che potrebbe essere decisivo per l’assegnazione del titolo iridato piloti, con Lewis Hamilton ad un passo dal sesto Mondiale di una carriera sempre più leggendaria alla guida di una Mercedes campione per il sesto anno consecutivo nella classifica costruttori. Inle Frecce d’Argento potrebbero soffrire come già successo nella passata stagione, perciò ci dovrebbe essere spazio sia per Red Bull che per Ferrari nella lotta per il successo. Il fine settimana del Gran Premio delsarà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati), mentre TV8 manderà in onda qualifiche e gara in leggera differita. OASport vi ...

