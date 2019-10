Doppio concerto di Avril Lavigne a Milano nel 2020 | biglietti in prevendita per la

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Saranno due i concerti diin programma anel. Inizialmente ne era previsto uno al Fabrique, poi sostato al Lorenzini District per consentire ai fan di acquistare ulterioriper accedere allo spettacolo. In seguito alla grande richiesta dei ticket d'ingresso, l'evento ora raddoppia. Una nuova data italiana del tour disi aggiunge oggi. L’artista canadese si esibirà il 16 marzo ma anche il 15 marzoal Lorenzini District di. Iper la data del 16 marzo sono andati esauriti a pochi minuti dalla messa in vendita, quelli per la data del 15 marzo sono disponibili a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 23 ottobre su TicketOne e TicketMaster. Isono disponibili inal prezzo di 48,30 euro per posto unico intero non numerato (in piedi). La location scelta per i due eventi italiani non consente ai fan di ...

