Chi è Marco Cartasegna | l’ex tronista di Uomini e Donne arrivato in Parlamento

PeChino Express 2020 - nel cast anche Marco Leonardi e Carola Ricci : I tasselli dell'edizione 2020 di Pechino Express iniziano a comporsi passo dopo passo. Dopo aver scoperto tramite i nostri retroscena la coppia formata da Marco Mazzocchi e Max Giusti, di un altro duo formato da Enzo Miccio insieme alla sua collaboratrice Carolina Giannuzzi, di Dayane Mello con Ema Kovac, di Marco Berry con sua figlia Ludovica e di Asia Argento con Vera Gemma è il momento di conoscere una nuova coppia. ...

Vittorio CecChi Gori smentisce flirt con Sofia Marilù Trimarco : "Abbiamo scherzato ma senza malizia..." : L'imprenditore e produttore cinematografico, Vittorio Cecchi Gori, è tornato in forma dopo la recente operazione di appendicectomia alla quale si è dovuto sottoporre d'urgenza.Recentemente, il settimanale Chi ha pizzicato Cecchi Gori in compagnia di Sofia Marilù Trimarco, 20 anni, vincitrice dell'edizione 2019 di Miss Universo Italia e futura rappresentante del nostro paese alla prossima edizione di Miss Universo, in un ristorante di Roma, ...

Vittorio CecChi Gori dopo l’operazione : pranzo col figlio e cena con la Miss Sofia Marilù Trimarco : Lo spavento è ormai solo un lontanio ricordo e l’imprenditore Vittorio Cecchi Gori dopo il ricovero d’urgenza per sottoporsi a un’operazione di appendicectomia, è uscito sorridente dall’ospedale accompagnato da suo figlio. dopo aver abbandonato la struttura sanitaria Vittorio, assieme a un addetto stampa della famiglia e il figlio Mario, secondogenito (dopo Vittoria) nato del suo passato matrimonio con Rita Rusic, hanno pranzato in un ...

Rocco SChiavone 3 - finale : come termina la serie con Marco Giallini : Anticipazioni Rocco Schiavone 3, quarta puntata: Giallini vicino alla verità finale di stagione per Rocco Schiavone 3. Mercoledì prossimo alle 21.25 su Rai2 andrà in onda la quarta e ultima puntata della fiction con Marco Giallini. I nodi arriveranno al pettine nell’episodio conclusivo della serie tv tratta dai romanzi di Antonio Manzini. Nella quarta puntata del 23 ottobre di Rocco Schiavone 3, il protagonista continuerà a indagare ...

Laura Chiatti e il sesso con Marco Bocci : “Prima due volte al giorno - adesso le cose sono cambiate…” : Qualche tempo fa, Laura Chiatti aveva fatto sapere di vivere con il suo Marco Bocci un amore passionale, e di fare sesso due volte al giorno. Ma ieri, ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto, ‘stuzzicata’ dalla conduttrice su questo tema, l’attrice ha ritrattato. O meglio, ha specificato che dopo la nascita dei sue figli, Enea e Pablo, le cose sono un pochino cambiate: “Scordatevelo! Vi dirò la verità, era una battuta, fu ...

Verona - Marco Pistoni nuovo Chief Revenue Officer : Verona nuovo Chief Revenue Officer. Importante novità in ambito manageriale in casa Hellas Verona. Il club annuncia l’ingresso nella governance gialloblù di una nuova figura manageriale: si tratta di Marco Pistoni, cui il Presidente Maurizio Setti ha assegnato l’incarico di Chief Revenue Officer, affidandogli il controllo, la pianificazione e lo sviluppo strategico delle attività commerciali, […] L'articolo Verona, Marco Pistoni nuovo ...

“Il sesso con lui…”. Laura Chiatti super hot su Marco Bocci : Che bella che è! Parliamo di Laura Chiatti che come tutti sanno oramai, è sbarcata a Detto Fatto e tra una spolverata di trucco e una chiacchierata con la padrona di casa, ha svelato dei dettagli intimi della sua relazione con il marito Marco Bocci. A stuzzicarla sul tema è stata naturalmente Bianca Guaccero, che le ha ricordato una sua dichiarazione del passato. Nella fattispecie la conduttrice le ha domandato se fosse vero che avesse affermato ...

Il mondo in uno specChio nel video di Duemila Volte di Marco Mengoni - nuovo singolo da Atlantico On Tour : Il video di Duemila Volte di Marco Mengoni si sviluppa attraverso un racconto speculare, nel quale viene tracciata un'immagine di sé secondo la percezione che gli altri hanno di noi. Si completa così il percorso di Duemila Volte, brano scritto da Davide Simonetta, Alessandro Raina e Mahmood, che da qualche giorno attendeva l'uscita del video ufficiale per completare il progetto di lancio di Atlantico On Tour, in uscita il 25 ottobre. Si ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’Italia masChile a mezzo punto dalle Olimpiadi - il gruppo è unito e si cresce. Marco Lodadio un fuoriclasse d’argento : A mezzo punto dalla gloria. Cinque dannati decimi hanno separato l’Italia dalla qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con l’intera squadra maschile. I Moschettieri si erano presentati ai Mondiali di Stoccarda con la convinzione di poter fare l’impresa, si sono allenati duramente per tutta l’estate e hanno fatto la loro gara portando a casa 246 punti. Si poteva fare di più? Sicuramente sì visto che ci sono state due ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’Italia ha fatto sognare! Bronzo storico delle Fate - Marco Lodadio d’argento. Peccato per la squadra masChile : È mancato davvero poco affinché i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica si chiudessero in maniera trionfale per l’Italia. La nostra Nazionale è stata assoluta protagonista a Stoccarda e ha offerto delle prestazioni di altissimo livello come non si vedeva da tempo, basti pensare che non si vincevano due medaglie addirittura dalla storica edizione di Aarhus 2006 quando Vanessa Ferrari si erse a fenomeno indiscutibile della Polvere di ...

Ginnastica - Marco Lodadio in scia ai Signori degli Anelli : da CheChi a Morandi - tra i grandi dell’Italia al castello : Marco Lodadio rinverdisce ancora una volta la grande tradizione dell’Italia agli Anelli, l’attrezzo che ha regalato il maggior numero di gioie al nostro Paese nel corso della secolare storia della Ginnastica artistica. Oggi il 27enne di Frascati ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali, riuscendo così a confermarsi sul podio della rassegna iridata dopo il bronzo dello scorso anno. L’allievo di Gigi Rocchini è ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Marco Lodadio - il Cavaliere del Castello che esalta l’Italia. Argento da campione - ora le Olimpiadi. Chi è l’azzurro? : Cavaliere del Castello, dodici mesi fa. Custode del Regno, oggi. Gli appellativi per Marco Lodadio possono sprecarsi: l’anno scorso si rivelò al Pianeta della Polvere di Magnesio conquistando la medaglia di bronzo ai Mondiali sugli amati anelli; in questo pomeriggio non solo ha saputo confermarsi ma anzi si è migliorato come soltanto i fuoriclasse riescono a fare, ha scalato un ulteriore gradino del podio iridato e si è messo al collo un ...

Marco Carta : "Volevo fare coming out da anni ma Chi gestiva la mia immagine mi invitava a pensarci bene" : Il cantante rivela di aver rimandato il coming out perché consigliato il tal senso da chi gestiva la sua immagine. Oggi che...

Chi è Sara - la figlia di Marco Tardelli : Quando si nomina Marco Tardelli si chiama in causa una delle stelle più celebri del calcio italiano. Ospite di recente nel salotto di Vieni da Me, l’uomo simbolo della finale del Mondiale 1982 ha due figli. La maggiore, Sara, lavora come giornalista. Più volte ospite di programmi televisivi anche in compagnia del padre, ha approfondito la sua figura sportiva fondamentale per la storia del calcio italiano nel libro Tutto o Niente, ...