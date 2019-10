Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Recentemente sono stati pubblicati un avviso pubblico e unper la formazione di due elenchi di candidati idoneicarica diunico dei conti e suo supplente e digenerale. Analogamente, è attico unpubblico per il conferimento di un posto di. Tali bandi sono emanati dall'autorità idrica della Calabria di Catanzaro (perunico dei conti e suo supplente e pergenerale) e dall'ordine degli avvocati di Trento (per). La data di scadenza avviene venerdì 222019. Avviso perunico dei conti e suo supplente epergenerale L'autorità idrica della Calabria di Catanzaro ha indetto un avviso per la creazione di un elenco di candidati idoneinomina diunico dei conti e suo supplente per un decorso di tre anni. I partecipanti devono essere in ...

ItalyMFA : Pubblicato l'avviso per selezionare il nuovo Direttore “di chiara fama” dell’Istituto Italiano di Cultura di New Yo… - Angel64Sonia : Avvisi per revisore e direttore e concorso addetto alla segreteria: cv a novembre - _vwanderlust : Li avvisi che la storia sta andando male, li insegui per spiegargli tutto, se ne fottono e poi piangono quando vai… -