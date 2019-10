Siria | nuova tregua di 150 ore per l' evacuazione dei curdi

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 22 ottobre 2019) Turchia e Russia hanno concluso un “accordo storico” per unadi 150 ore nel nord dellaper completare l’delle milizie curde Ypg da un’area di 30 km entro il confineno. Lo ha annunciato a Sochi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan al termine del suo incontro con Vladimir Putin.Turchia e Russia condurranno pattugliamenti congiunti fino a 10 km entro il territoriono oltre il confine turco, a est e ovest dell’area in cui è stata condotta l’operazione turca nel nord della. È esclusa Qamishli, principale centro curdo nell’area.

