Ilva, sindacati: allarme stop immunità

"La norma abrogata non garantiva alcunapenale, ma era limitata alla realizzazione del piano ambientale, con perimetro e portata limitata". Così Fiom, Fim e Uilm intervengono sulla soppressione dello "scudo" penale per i manager, votato ieri dalle Commissioni Industria e Lavoro. Iricordano di aver firmato un accordo un anno fa, "che l'azienda e il governo potrebbero far diventare carta straccia.Se non saranno confermati gli impegni, avvieremo la mobilitazione", annunciano.(Di martedì 22 ottobre 2019)