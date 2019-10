Il Collegio 4 | prima puntata | Benedettagea molla | Diretta 22 ottobre

Fonte : ilnotiziangolo

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il4 è pronto per la sua, in onda su Rai 2 nel primetime di martedì 222019. Questa volta l’ambientazione riguarda gli anni Ottanta e precisamente l’82. A guidarci sarà la voce di Simona Ventura, che ci rivelerà aneddoti e curiosità su quell’epoca e sulla sua esperienzacon professori e scuola. Nellapotremo conoscere i 20 ragazzi che fanno parte del cast di quest’anno. Lade Il4 accenderà anche i riflettori sul rapporto fra studenti e professori: ritroveremo tanti volti noti, da Maggi alla sempreverde Petolicchio. Segui lainsieme a noi! Il4, la23:30 – “Qui dentro non sto dimostrando quello che sono, di solito sono una persona solare”, dice Mario dopo aver sbagliato il compito assegnato dal docente. La lezione di Educazione Musicale con ...

