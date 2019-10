È già tempo di parlare delle specifiche OnePlus 8 | che potrebbe arrivare in varie versioni

Maltempo - nella zona di Gavi caduti quasi 500 millimetri di pioggia in 24 ore : Mai così tanta acqua negli ultimi cento anni: ad Arquata 367 millimetri. E da domani sera attese nuove piogge

Maltempo in Lombardia : diluvio nel Lodigiano - allagamenti diffusi : Il Lodigiano investito nella notte da un diluvio di oltre 200 mm di pioggia l’ora: i vigili del fuoco sono intervenuti per allagamenti in cantine, piani terra e luoghi di lavoro. E’ stata chiusa per diverse ore, la scorsa notte, anche la Tangenziale di Lodi per allagamenti dei sottopassi, mentre ora è stata riaperta. Il cavo Sillaro è esondato. Le località colpite sono state Villanova del Sillaro, Massalengo, Borghetto Lodigiano, ...

Mercato NBA – Detroit Pistons - neanche il tempo di iniziare : Joe Johnson già tagliato : Il ritorno in NBA di Joe Johnson è stato rimandato: niente esordio con i Detroit Pistons, il giocatore è stato tagliato in favore di Christian Wood In estate i Detroit Pistons hanno deciso di puntare su Joe Johnson. Il veterano ex Atlanta Hawks ha firmato un contratto parzialmente garantito anche grazie ai buoni rapporti con Arn Tellem, suo ex agente e attuale vice presidente dei Pistons. Nelle ultime ore però ‘Iso Joe’ è stato ...

Maltempo - pioggia e frane in Valbormida. Preoccupano i livelli del Bormida : Scuole e uffici pubblici chiusi ma anche gli uffici Asl a Savona, Alassio e Vado Ligure. Sciopero dei portuali a Savona e Vado

Terremoto in tempo reale scossa in Puglia - trema la terra in provincia di Foggia : Oggi 21 ottobre 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una nuova scossa di Terremoto in provincia di Foggia. L’evento sismico, di magnitudo 2.4, è avvenuto a Vico del Gargano nel Foggiano. L’epicentro è stato individuato a una profondità di 32 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni che hanno avvertito l’evento sismico sono stati: Ischitella, Carpino, Rodi Garganico, Peschici e ...

Scorsese : "Volevo fare un film con i miei amici. Netflix mi ha dato il tempo - la tecnologia e i soldi per The Irishman" : Un film di 3 ore e mezza, costato 160 milioni di dollari, con effetti speciali avveniristici che tolgono 35-40 anni ad attori ve viaggiano per gli 80, girato da un maestro del cinma come Martin Scorsese e interpretato da icone e vincitori di premi Oscar come Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Si tratta di ‘The Irishman’, la pellicola presentato oggi in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma e in programmazione al ...

Giallo a Che tempo che fa - l’attore Claudio Santamaria non si presenta in studio. Dito puntato contro Fabio Fazio : Una puntata piena, quella andata in onda ieri su Rai 2 di ‘Che tempo che fa’, e un’assenza che tutti hanno notato. Quella di Claudio Santamaria, l’attore consacrato al grande pubblico con Romanzo Criminale e che in queste settimana sta girando l’Italia con la sua compagna Francesca Barra per presentare il libro scritto a quattro mani. Super ospiti eccellenti si diceva, da John Travolta a Matteo Renzi ed Enrico Brignano, fino a Gabriele ...

Previsioni Meteo Napoli : tanto sole e bel tempo a oltranza. Illusione pioggia per metà settimana [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – Abbiamo dato, da queste pagine, già qualche premessa sul dubbio piogge in arrivo per metà settimana e, allo stato attuale dei dati, certamente via via più affidabili, i dubbi vanno tramutandosi in certezze. L’ anticiclone, che da giorni imperversa su tutto il Sud Italia e naturalmente anche sulla Campania e sul capoluogo partenopeo, si mostra tenace e anzi ancora più vigoroso nel corso dei prossimi 2/3 ...

Maltempo a Milano - strade e sottopassaggi allagati : le immagini della città sotto la pioggia : Piogge forti e incessanti si sono abbattute su Milano durante la notte, provocando disagi nel capoluogo lombardo. Gran parte della città è stata allagata e alcune strade si sono trasformate in fiumi d’acqua. A rischio esondazione il Seveso, vicino alla cosiddetta ‘soglia di attesa 2’. Interessate soprattutto la zona 2 e 9, quelle cioè dei quartieri Isola, viale Zara e piazzale Istria. Moltissimi gli interventi dei vigili del ...

Maltempo - pioggia e frane in Valbormida. Preoccupano i livelli del Bormida : Scuole e uffici pubblici chiusi ma anche gli uffici Asl a Savona, Alassio e Vado Ligure. Sciopero dei portuali a Savona e Vado

Maltempo : allagato l’ospedale San Martino di Genova - rinviate le sedute di senologia : Sono state rinviate le sedute e le visite programmate per domani nel reparto di senologia dell’ospedale San Martino di Genova a causa dell’allagamento per pioggia del piano Fondi del padiglione 40 che ieri ha alluvionato i macchinari. “I pazienti saranno raggiunti telefonicamente e avvertiti per riprogrammare gli appuntamenti in tempi assolutamente brevi“, fa sapere la direzione dell’ospedale. I pazienti coinvolti ...

Maltempo - Arpa : in 24 ore sul Verbano Cusio Ossola sono caduti 127 mm di pioggia : E’ il piccolo paese di Cursolo-Orasso, nel parco nazionale della Val Grande (Vco), il luogo del Piemonte dove, finora, nelle ultime 24 e’ caduta la pioggia piu’ abbondante in Piemonte. La stazione Arpa ne ha misurati, a meta’ pomeriggio, 127 millimetri; a Varallo Sesia (Vercelli) sono stati 107, sul Mottarone (Vco) 97,8. Nel sud della regione, 84 i mm di pioggia misurati nel pluviometro di Serole (Asti). L'articolo ...

Maltempo Piemonte : apre la sala operativa della Protezione Civile per fronteggiare le emergenze : Le forti piogge previste su una buona parte del Piemonte hanno indotto la Protezione Civile della Regione Piemonte ad aprire, dalla prossima mezzanotte, la sala operativa. La Protezione Civile – si legge in una nota della Regione – sta sorvegliando con attenzione la situazione derivante dalle forti piogge che stanno interessando il territorio. Dalle ore 24 verrà aperta la sala operativa di corso Marche per svolgere le opportune ...

LIVE MotoGP - GP Giappone 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale - Valentino Rossi e Dovizioso si giocano il podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv di oggi – Le parole di Marquez – La cronaca delle qualifiche – Le dichiarazioni di Morbidelli – La griglia di partenza del GP del Giappone – Il commento di Quartararo – L’analisi su Morbidelli – L’analisi delle qualifiche – Il team Petronas supera quello Yamaha ufficiale – Le parole di Rossi – Il ...