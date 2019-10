Dl fisco | Bonafede | “Carcere da 4 a 8 anni per chi evade oltre 100mila euro Entrerà in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) Le soglie di punibilità per chiilsaranno abbassate rispetto ai livelli in vigore dal 2015, quando il governo Renzi le alzò notevolmente. E saranno aumentate le pene minime e massime per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: “Da un minimo di 4a un massimo di otto”. Gli evasori dunque finiranno davvero in carcere. Le modifiche saranno inserite nel decretoma entreranno in vigore non subito, bensì soltanto al momento della conversione. E’ questo, come annunciato dal ministro della Giustizia Alfonsoal termine del vertice di maggioranza sulla manovra, il cuore dell’accordo politico raggiunto nella notte su uno dei nodi oggetto di scontro nei giorni scorsi. Le manette per quelli che Luigi Di Maio definisce “pesci grossi” scatteranno dunque solo a valle della ...

