Così Ratzinger benedice i muri | Proteggono e aprono solo al bene

(Di martedì 22 ottobre 2019) Francesco Boezi Spunta un'omelia di Josephin cui l'ex pontefice decanta le virtù delle mura. Le barriere, perdetto XVI, hanno una doppia funzione: protettrice e di apertura al buono Abbattere ogni muro ed ogni confine per costruire una società aperta, accogliente e multiculturale: è il diktat della contemporaneità. Ma Joseph, che non è un uomo del passato come si vorrebbe far credere, aveva indicato un'altra strada. Quella in cui anche le barriere svolgono un ruolo: quello di declamare una serie di "no", che per il cattolicesimo sono propri della funzione paterna. La stessa che riconduce l'uomo alle radici, dunque alla rettitudine morale. Il Papa emerito, in una delle sue omelie, aveva esordito: "La Chiesa ha mura. Il muro da una parte indica verso l'interno, ha la funzione di proteggere, raccoglierci e condurci l'uno verso l'altro". Toni ...

