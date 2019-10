CorSport | Jolly Callejon Domani sarà la sua presenza numero 315 in sette anni

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 22 ottobre 2019) Dovrebbe essere in campo,a Salisburgo, Josè Maria. Se così fosse, scrive il Corriere dello Sport, per lo spagnolo sarebbe la315. Ne mancherebbero solo 7 per salire a quota 322 e raggiungere Ciro Ferrara come quinto giocatore per presenze nel Napoli. Solo che Ferrar ha impiegato 10 stagioni,solo 7. Cambiano gli allenatori, passano gli, maè sempre insostituibile. Un vero e proprio. La sua posizione in campo varia a seconda dell’esigenza. Sulla destra è una certezza, perennemente nel vivo del gioco. Si intende con tutti, da Insigne a Fabian, da Zielinksi a Mertens e anche con Mario Rui e Ghoulam. Lo cercano e lui è sempre lì, pronto a cogliere l’occasione. L’ultimo gol in Champions risale almbre 2017, duefa, contro il Feyenoord. Chissà che non ci riesca di nuovo. L'articolo...

