Aemilia | i giudici | “Indispensabile indagare ancora dopo accuse del pentito su collusione

Aemilia - i giudici : “Clan rafforzato dal viaggio a Cutro dei candidati sindaco di Reggio. Non dissero che i voti mafiosi non erano graditi” : Tutti i candidati sindaco di Reggio Emilia andarono a fare campagna elettorale a Cutro, in provincia di Crotone. Cioè la cittadina calabrese da cui proviene la cosca di ‘ndrangheta attiva in Emilia. In quel modo si resero protagonisti di “comportamenti che oggettivamente hanno rafforzato l’associazione“. C’è anche il noto viaggio in Calabria degli aspiranti primi cittadini alle elezioni del 2009 tra le motivazioni ...