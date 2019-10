A che punto è la questione dell' Autonomia a due anni dal referendum

A che punto è il braccio di ferro sulla manovra : Mettere in salvo la legge di bilancio. E' la 'mission' del premier Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che oggi hanno incontrato i rappresentanti dei singoli partiti che sostengono il governo per stemperare le tensioni e far sì che non ci siano ulteriori fibrillazioni. L'invito arrivato è' quello di non scaricare le tensioni sulla manovra e sull'esecutivo, considerato anche il faro acceso dall'Unione europea. ...

Ciclismo su pista - Elia Viviani : “Agli Europei ho capito a che punto sono - l’omnium è cambiato”. Villa : “Sono ottimista” : Elia Viviani ha vinto la medaglia d’oro nell’eliminazione agli Europei 2019 di Ciclismo su pista ma è rimasto giù dal podio nell’omnium (specialità in cui è Campione Olimpico) e non è riuscito a incantare nell’americana in coppia con Simone Consonni. Il veronese ha fatto un punto della situazione in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Questi Europei sono stati importanti per capire a che punto ...

A che punto siamo con l’impeachment : I Democratici hanno iniziato ad ascoltare le testimonianze di diversi funzionari coinvolti nella campagna contro l'Ucraina, e puntano a incriminare Trump entro la fine dell'anno

Povertà - così i vincitori del Nobel per l’Economia hanno scoperto che per batterla bisogna capire il punto di vista dei poveri : “L’influenza che avrà questo premio ci darà un megafono”. È la promessa di Esther Duflo, 46enne docente francese del Mit e più giovane vincitrice del Nobel all’Economia, oltre che seconda donna dopo Elinor Ostrom nel 2009. Duflo ha condiviso il premio con il marito e docente del Mit Abhijit Banerjee, indiano, e l’ex collega Michael Kremer, americano e oggi ad Harvard, per “l’approccio sperimentale, volto a far emergere i modi migliori per ...

A che punto è la rete 5G TIM : tutte le città servite entro fine 2019 : Un nuovo piccolo tassello per la rete 5G TM è stato appena posizionato: la città di Firenze comincia a godere della tecnologia di connessione ultra-veloce proprio in queste giornate di metà ottobre. Per il momento sono interessate dalla novità tecnologica solo alcune zone della città ma i lavori proseguiranno di buona lena verso una diffusione capillare e totale del segnale. Nel capoluogo di regione della Toscana, ecco che da quest'oggi 16 ...

Scacchi - FIDE Grand Swiss 2019 : quartetto al comando. Patta Caruana-Wang Hao - mezzo punto anche per Carlsen e Vocaturo : Quarta giornata in archivio per quel che riguarda il FIDE Grand Swiss, che regala un posto al Torneo dei Candidati al titolo mondiale 2020. La lotta, ovviamente, è ancora apertissima a qualunque tipo di discorso, specialmente ora che nessuno Scacchista è più a punteggio pieno dopo la giornata odierna. Tra l’italoamericano Fabiano Caruana (che, comunque, compete solo per il montepremi nella fattispecie) e il cinese Wang Hao, infatti, si ...

A che punto sono i pagamenti digitali in Italia? : Image by Ahmad Ardity from Pixabay I dettagli, al netto delle ricostruzioni giornalistiche, su come il governo intenda intervenire potrebbero emergere dopo il Consiglio dei ministri convocato per lunedì 14 ottobre. La strada, però, appare segnata: incentivare i pagamenti digitali come misura per la lotta all’evasione fiscale. Qual è però la base di partenza? Quanto, in altre parole, sono già diffusi nel nostro Paese? Stando ai dati ...

Ciclismo - Mads Pedersen : “Portare l’oro in Danimarca è stato qualcosa di speciale. L’anno prossimo punto alle Classiche” : BERGAMO – La tranquillità della maglia iridata. Nonostante la giovane età e nonostante l’eco della sua vittoria non si sia ancora spenta, Mads Pedersen sembra essere il ciclista più calmo del globo. Lui che di “cose mondiali” ormai se ne intende. All’inaugurazione del nuovo centro operativo di Trek Bicycle sul territorio italiano c’era anche lui. Il danese che ha raccontato a OA Sport le sue sensazioni e i ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia - un dannato mezzo punto e il sogno olimpico infranto. Moschettieri dal cuore d’oro - Tokyo era a un passo : Hanno lottato come dei guerrieri, sono scesi in pedana con l’elmetto e con l’elsa, si sono comportati da veri Moschiettieri e hanno combattuto contro tutto e tutti: contro l’obbligo di dover gareggiare alle 10.00 del mattino, contro il sorteggio sfavorevole che ha portato in dote la iellata prima suddivisione (si gira senza alcun riferimento e con una giuria sulla carta più severa), contro avversari teoricamente più forti. Ci ...

Radio Punto Nuovo – Zaccheroni : “Il Napoli ha tante soluzioni - per Insigne non è un problema tecnico - le sue qualità sono indiscutibili” : Alberto Zaccheroni, allenatore è intervenuto su Radio Punto Nuovo, ecco le sue parole: “In passato ci fu un contatto per la panchina del Napoli poi scelsero Mutti. Il Napoli ha tante soluzioni però ancora non ha trovato il giusto aseemblamento, Insigne non sta rendendo come ci ha abituati, il problema a mio avviso non è tecnico ma è da cercare fuori dal campo, le sue qualità sono indiscutibili.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

"Perché un Papa si deve occupare di ecologia" : l'appunto inedito di Ratzinger : Con un appunto finora inedito per la preparazione della sua Enciclica Caritas in Veritate, sulla giustizia sociale e sull’ecologia (7 luglio 2009), Benedetto XVI rispose in modo deciso a chi obiettava che un Papa non se ne doveva occupare.Alcuni esponenti della Congregazione per la Dottrina della Fede prepararono addirittura un testo alternativo a quello ormai prossimo alla pubblicazione, ritardandone la promulgazione, sollevando il dubbio ...

A che punto siamo col nuovo ponte di Genova : Il primo pezzo orizzontale è stato posato tre giorni fa, e la struttura dovrebbe essere completata entro aprile 2020: intanto si lavora 24 ore al giorno

Barcellona-Inter - Javier Zanetti : “Questa sfida ci dirà a che punto siamo. Messi? Spero recuperi” : ”Abbiamo avuto un grande inizio ma la stagione è ancora lunga. Manca tanto. Quella di oggi è una gara importantissima perché ci dirà a che punto siamo”. Così il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, poco prima di partecipare al pranzo Uefa con Marotta, Antonello e i dirigenti del Barcellona, sulla sfida di stasera. I nerazzurri che devono fare punti dopo la brutta prova con lo Slavia Praga. ”E’ una partita ...

VI Conferenza sul Commercio Sicilia - Bivona (CIDEC) : 'che sia punto di svolta del settore' : Si svolgerà giovedì 3 ottobre, all'Astoria Palace Hotel in via Montepellegrino, 62, a Palermo, la Conferenza Regionale del Commercio durante la quale si affronteranno tematiche volte ad individuare possibili soluzioni e sinergie tra realtà commerciali locali per il rilancio del Commercio nel capoluogo Siciliano e in tutta la Regione. La Conferenza, che avrà luogo a partire dalle 9:30, vedrà presenti tra i relatori che interverranno, anche il ...