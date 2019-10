Studio ISS | il 13 | 2% degli italiani ha un tatuaggio | più diffusi tra le donne

Verissimo - Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in Studio dalla Toffanin : colpaccio nel salotto di Canale 5 : Nella puntata di oggi, 19 ottobre, Silvia Toffanin avrà il piacere di ospitare nel suo salotto di Verissimo un ospite davvero d'eccezione. Dallo studio di Canale5, la Toffanin intratterrà il suo pubblico con una lunga intervista a Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli. Leggi anche:Ciao Darwin,

Claudio Santamaria - la confessione a Verissimo : “Con Francesca Barra ci siamo scannati”. Poi il bacio in Studio : Francesca Barra e Claudio Santamaria sono stati ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo dove hanno presentato il loro primo romanzo scritto insieme, a quattro mani, “La giostra delle anime“. È stato così che, parlando della stesura del libro, l’attore ha rivelato: “Ci siamo scannati su ogni capitolo, ogni personaggio. Ma da due punti di vista diversi è nata una grande creatività”. Francesca Barra invece, ...

Claudio Bisio a Verissimo - Silvia Toffanin e la rivelazione choc : «L’ho visto nudo». Tutti increduli in Studio : Su Leggo.it le ultime novità. Silvia Toffanin spiazza Tutti a Verissimo: «Ho visto Claudio Bisio nudo». Pubblico incredulo. Oggi, Claudio Bisio e Silvia Ocone sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin per parlare del loro ultimo film Se mi vuoi bene, per la regia di Fausto Brizzi. E proprio durante l’intervista, c’è stato un momento inaspettato. Silvia Toffanin ha accolto i suoi ospiti dicendo: «Ho visto Claudio Bisio nudo». ...

Claudio Bisio a Verissimo - Silvia Toffanin e la rivelazione choc : «L'ho visto nudo». Tutti increduli in Studio : Su Leggo.it le ultime novità. Silvia Toffanin spiazza Tutti a Verissimo: «Ho visto Claudio Bisio nudo». Pubblico incredulo. Oggi, Claudio Bisio e Silvia Ocone sono stati...

Silvia Toffanin spiazza tutti a Verissimo : «Ho visto Claudio Bisio nudo». Tutti increduli in Studio : Su Leggo.it le ultime novità. Silvia Toffanin spiazza Tutti a Verissimo: «Ho visto Claudio Bisio nudo». Pubblico incredulo. Oggi, Claudio Bisio e Silvia Ocone sono stati...

Uomini e Donne - la scelta scatena la rissa in Studio. Tra i tronisti succede di tutto : Uomini e Donne, tempo di scelte e tempo di delusioni. Al Trono Classico non mancano le sorprese. Solo ieri avevamo assistito all’uscita di scena di Sara Tozzi, la quale ha deciso di abbandonare il Trono, e all’acceso confronto tra Nathalie e Andrea con Maria De Filippi che aveva usato parole pesanti nei confronti di Andrea il comportamento del quale, sull’isola e fuori, non è piaciuto affatto. “Misoginia”, tra le accuse che la rete gli ha ...

Spazio - NASA : allo Studio le nuove tute per le missioni lunari : A prima vista, la nuova tuta spaziale della NASA che sarà utilizzata nelle missioni lunari, potrebbe apparire come quella che gli astronauti usano oggi per le passeggiate spaziali fuori dalla stazione spaziale. Tuttavia, i moonwalker del 21° secolo dovranno svolgere compiti molto più complessi rispetto ai loro predecessori. Le tute spaziali – spiega Global Science – sono come mini astronavi, adeguatamente “corazzate” per ...

Uomini e Donne - sfregio di Remo a Loredana : caos in trasmissione - lei e Raimondo via dallo Studio : caos a Uomini e Donne di Maria De Filippi, il dating-show in onda su Canale 5, dove Loredana e Raimondo hanno abbandonato la trasmissione: hanno deciso di continuare la conoscenza fuori dagli studi televisivi. Loredana ha anche ammesso che sarebbe rimasta volentieri qualche giorno in più con Raimond

Amici Celebrities - cacciato Joe Bastianich : "Arrogante e presuntuoso" - rissa in Studio : Secco botta e risposta ad Amici Celebrities tra Joe Bastianich e Platinette. Nel corso del talent-show in salsa vip del sabato sera di Canale 5, l'ex cuoco di Masterchef si è lamentato per i giudizi della prima puntata, in cui la giuria lo aveva criticato aspramente per le sue performance: "Sono sta

Uomini e donne - agguato ad Anna Tedesco : si trova in Studio Gianni Sperti - la prende malissimo : Dopo una lunga assenza, Anna Tedesco è tornata a sedere nel parterre del programma di Maria De Filippi a Uomini e donne, in onda su Canale 5. Tuttavia la sua presenza ha lasciato spiacevolmente spiazzato l'opinionista Gianni Sperti, con il quale in passato, la dama aveva avuto numerosi battibecchi.

Verissimo - Giulia Michelini sconvolge lo Studio : "Stanca e affaticata" - un clamoroso cambio di vita? : L'attrice Giulia Michelini, volto della fiction Rosy Abate, è stata ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, in onda su Canale 5 nella prima puntata della nuova stagione Mediaset. La 34enne ha confessato alla presentatrice di voler cambiare vita: "Sento il bisogno di sperimentare altro”,

Giulia Michelini : “Rosy abate - arco concluso”. Gelo in Studio a Verissimo : Giulia Michelini: “Rosy abate, arco concluso”. Gelo in studio a Verissimo. L’attrice mette in dubbio anche il futuro recitativo: “Sento il bisogno di cambiare” Giulia Michelini, volto della fiction Rosy abate, si è confessata a Verissimo rilasciando delle dichiarazioni inaspettate. L’attrice ha prima detto a chiare lettere di pensare a un futuro oltre la recitazione […] L'articolo Giulia Michelini: ...

Uomini e Donne - Mario si sente male e non entra in Studio : caos in trasmissione : Mario si sente male a Uomini e Donne e non entra in studio Durante la discussione tra Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e Donne oggi ne abbiamo sentite di cose, e Gemma tra l’altro è stata al centro dell’attenzione anche in seguito perché dopo l’arrivo in studio di Sossio Aruta e Ursula Bennardo […] L'articolo Uomini e Donne, Mario si sente male e non entra in studio: caos in trasmissione proviene da Gossip e Tv.

Iva - Studio della Commissione Ue : Italia prima in evasione - nel 2017 persi 33 - 6 miliardi di euro : L’Italia è ancora fanalino di coda nel contrasto all’evasione Iva in Unione europea. Lo conferma uno studio pubblicato dalla Commissione Ue: 33,6 miliardi di euro di imposta sul valore aggiunto non riscossi nel 2017 sui 137 totali all’interno dell’Unione sono ascrivibili al nostro Paese. Per calcolare la quota di evasione con precisione si fa riferimento al Vat Gap, il valore che segna la differenza tra l’Iva ...