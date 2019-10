Sesso | le 4 tecniche per trionfare in camera da letto

Fonte : dilei

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Mantenere viva la fiamma della passione nonostante il tempo che passa e le preoccupazioni quotidiane: questo è il sogno di tutte le coppie. Traformarlo in realtà è possibile? Certamente sì. Esistono diversi consigli utili al proposito. Tra questi è possibile ricordare il fatto di evitare, se possibile, di simulare il piacere. L’abitudine appena citata riguarda molte donne, che si comportano in questo modo perché intenzionate a compiacere il partner. Il problema è che, così facendo, non danno un feedback realistico e impediscono al proprio compagno di capire cosa dovrebbe fare per permettere loro di vivere la performance hot in maniera intensa. Un’altra dritta tanto semplice quanto utile consiste nel cercare di variare la vita intima e, in generale, di evitare di cadere nella ripetitività. Le alternative a cui fare riferimento in questo caso sono numerose. Si può infatti ...

donatellaSE : C'è questa cosa, che più, durante il giorno, mi sento lontana (come di fatto sono) da una maternità, più i miei sog… - NicolaDePasqua6 : @morgante_ant @GiancarloPasqu1 @Marcozanni86 Più che odio pura ignoranza e sudditanza ad una ideologia retriva! Que… -