Giano Accame nei ricordi del figlio | a dieci anni dalla scomparsa

(Di lunedì 21 ottobre 2019)neidel, a– Adel giornalista, intellettuale di destra, già direttore del Secolo d’Italia, collaboratore de Il Tempo e per lunghidi Nuova Repubblica, Lo Specchio, autore di libri anticonformisti, mai allineati sul pensiero dominante, esce ora il libro “, La vita, l’Idea” scritto dalNicolò con Marcello de Angelis (Eclettica Edizioni). Il libro sarà presentato il 30 ottobre alle ore 17.30 a Roma al Chiostro dei Piceni, in piazza Sal Salvatore in Lauro, 15. Alla presentazione interverranno, oltre aldi, Marcello de Angelis, Zizzi, Giorgio Galli, Luca Gallesi, Alessandro Amorese. Coordina Paolo Corsini. L'articoloneidel, aproviene da RomaDailyNews.

