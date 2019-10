Galles-Sudafrica | Semifinale Mondiali rugby 2019 | data | programma | orario | tv e streaming

Rugby - Mondiali 2019 : Galles e Sudafrica favorite nei quarti di finale : Da un lato sarà Inghilterra-Nuova Zelanda, ma quale sarà l’altra semi finale della Rugby World Cup 2019 ? Lo scopriremo domani, quando il Giappone andranno in scena gli ultimi due quarti di finale , che vedranno in campo Galles -Francia da un lato e Giappone- Sudafrica dall’altro. Fischio d’inizio alle 9.15 con diretta su Rai 2 per la prima sfida, fischio d’inizio con diretta su RaiSport+HD alle 12.15 per la seconda. Il Galles ...

Rugby - Mondiali 2019 : la Nuova Zelanda resta la squadra da battere. Ma Galles e Sudafrica possono insidiare gli All Blacks : Si fa calda la situazione in Giappone e dopo una settimana di pausa sabato e domenica andranno in scena i quarti di finale della Rugby World Cup. Sono rimaste, dunque, in otto le squadre a giocarsi il titolo 2019 e i pronostici fin dalla vigilia hanno sempre indicato gli All Blacks come favoriti d’obbligo. Scommessa abbastanza facile e banale, calcolando che la Nuova Zelanda è bicampione in carica e che da anni guida (salvo poche eccezioni ...